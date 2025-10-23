Una convivencia difícil

Un nuevo conflicto entre el Lleida CF y el Atlètic Lleida, en esta ocasión por la organización de un acto social en el Camp d'Esports, ha vuelvo a poner de manifiesto la difícil convicencia entre ambos en esta instalación. El pasado día 16 el Atlètic Lleida anunciaba la nueva temporada de su Escola de Valors, que tenía como novedad la celebración de la actividad en el estadio. El pasado martes el Lleida CF enviaba un burofax al Atlètic Lleida impidiéndole la celebración de esta actividad y recordando que el convenio solo les autoriza a usar el Camp d'Esports para partidos oficiales y entrenamientos. Ambos clubes su cruzaron ayer acusaciones en sendas ruedas de prensa.

Ramon Folguera, responsable del Àrea Social del Atlètic Lleida, dijo estar “sorprendido y estupefacto” por el veto del Lleida, especialmente porque “dicen que hemos actuado de mala fe” y dijo no entender por qué es necesario “que esté dentro de un convenio y, si es así, pues se cambia el convenio”. Defendió que la actividad “la podemos hacer juntos, el Camp d’Esports debe servir para unir, no para separar. ¿Tan difícil es la sociedad hoy día?” añadió. Hoy tenían que visitar la instalación alunmos y alumnas del Mater Salvatoris pero “lo hemos cancelado y hemos avisado al resto de escuelas. La verdad es que no lo entiende nadie”.

Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida CF, defendió, por su parte que “no es por lo que hacen, es por cómo lo hacen” y explicó que “Folguera me explicó la actividad y yo le expresé mis recelos, porque creo que ahora no toca. Han de entrar en el Camp d’Esports poco a poco y piensan que esta es su casa. Están acostumbrados a hacer lo que quieren. Habíamos quedado que no y lo anuncian sin decirnos que lo iban a hacer. Por eso les digo que han actuado con mala fe”. No obstante dijo que “son roces propios de la convivencia, tonterías, pero que afectan a la convivencia. Solo pedimos respeto”

Añadió que “tenemos cubierto el 98% de los gastos previstos, gracias a la gran respuesta de la afición, ya que tenemos unos 2.800 abonados, muy cerca del objetivo”, valoró. Detalló que gracias a estar en situación concursal “tenemos fuentes de ingresos importantes que ahora ya no van a Hacienda y Seguridad Social, como son los abonos, patrocinios, taquillas... hemos cobrado cosas pendientes y podremos cobrar el dinero del Proyecto Futuro de la RFEF. En este sentido somos optimistas y hacemos una llamada a la tranquilidad y vamos a centrarnos en lo deportivo”, valoró.

Marc Torres pidó “a la gente que apoye al equipo. Somos el Lleida, un club histórico y no dejaremos morir el club. Creo que vale la pena luchar. Se han perdido unos partidos pero la institución está por encima y vale la pena luchar por esto. Ya sabíamos que iba a ser una temporada muy dura”, añadió el dirigente.

Recordó que “el domingo tenemos un partido muy importante en casa y necesitamos más que nunca el apoyo de la gente. Esta plantilla se dejará la piel porque tienen la sangre azul”, concluyó.

“Tranquilidad absoluta” en cuanto a la situación judicial e institucional del Lleida y voto de confianza al equipo tras el mal inicio de Liga del Lleida CF. Marc Torres, adjunto a la presidencia, explicó ayer que el concurso de acreedores al que se acogió el club sigue su proceso y pidió a la afición máximo apoyo a los jugadores y que “no se desanimen”. “Estamos como hace un mes o dos, en cuanto a la situación concursal. Se está trabajando en el plan de viabilidad y el plan de pagos, que ya hemos presentado a Hacienda y Seguridad Social, a la espera de que el juez lo apruebe”, señaló.