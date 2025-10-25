Àlex Márquez inicia el asalto al subcampeonato con dos caídas leves

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gran Premio de Malasia no empezó de la mejor manera para Àlex Márquez. En el circuito de Sepang, donde puede dejar sentenciado el subcampeonato si consigue sumar 15 puntos en todo el fin de semana, el leridano se fue al suelo por la mañana, cuando faltaban 20 minutos para finalizar la primera sesión del día. Fue en la curva 7, a una gran velocidad. Durante la Práctica, la tanda vespertina de la jornada, el de Cervera volvió a caerse, a 19 minutos del final de la sesión que define los 10 pilotos que pasan a la Q2 directamente. “Ha sido un primer día un poco movido, un poco difícil en algunos momentos. Hemos tenido dos caídas”, apuntaba Àlex, que añadía: “La caída de la mañana me ha perjudicado, tengo un tirón cervical bastante fuerte que tenemos que recuperar de cara al sábado con el fisio. Esta molestia en el cuello es lo que me ha condicionado en la Práctica de la tarde, ya que no me ha permitido poder pilotar de forma solvente, con claridad”, señaló.

Pese a la caída, Àlex pudo meterse en la Q2 al ver caer la bandera a cuadros en novena posición, con un registro de 01:58.057, a 0.498 de Pedro Acosta, la referencia de la jornada. El ‘Tiburón’ dominó la práctica oficial de MotoGP, en la que muchos de los favoritos de la categoría se quedaron fuera de la segunda clasificación. Pese a sufrir dos caídas durante la jornada, marcó un mejor tiempo de 1:57.559, con apenas 19 milésimas de segundo de ventaja sobre el francés Johann Zarco y ya a más de dos décimas sobre el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

En Moto2, Diogo Moreira solo pudo ser décimo, a dos segundos de Manuel González, el líder del Mundial que solo le aventaja en 2 puntos.