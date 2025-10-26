El Lleida vuelve a caer en casa, hoy ante el Peralada (0-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida ha perdido un nuevo partido, pero que no ha estado exento de polémica arbitral, ya que los dos goles han sido protestados por el banquillo de Cortés por dos fueras de juego. Sin embargo, el conjunto azul no ha merecido la victoria, porque las ocasiones han sido del conjunto verde y blanco.

El partido ha iniciado con un Lleida dominante en campo contrario. Sin embargo, ha sido el Peralada quien ha disfrutado de la mejor ocasión del primer cuarto de hora. El dominio ha continuado por parte del conjunto gerundense y Satoca ha sido quien ha salvado el equipo de Cortés. La primera parte ha finalizado con este dominio del conjunto xampanyer en campo rival mientras los azules han estado sacando agua para mantener el empate.

La segunda mitad ha empezado con la misma tónica que ha acabado la primera, con un Peralada dominante y probando la eficacia de Satoca. Después de varios cambios, los de la Terra Ferma han intensificado el juego y han estado disfrutando de la posesión de la pelota en campo contrario. A pesar de eso, una jugada rápida del Peralada ha permitido una pasada de la muerte que ha introducido en el fondo de la red Busquets (0-1). Este mismo jugador, al 91, y con otro posible fuera de juego, ha anotado el segundo de los gerundenses (0-2). Finalmente, el Lleida ha perdido un nuevo partido.

El conjunto azul sigue sin ganar ningún partido y se mantiene colista de la Tercera Federación. La próxima semana viaja hasta Les Fontetes, en Cerdanyola, el domingo a las 12.00.