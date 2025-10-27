Enésima decepción

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida CF volvió a tropezar en el Camp d’Esports, donde sigue sin puntuar esta campaña tras cuatro partidos, después de caer ayer ante un sólido Peralada (0-2), que marcó en dos acciones en posición dudosa. Los visitantes se llevaron el triunfo gracias a su acierto en los momentos clave ante un Lleida que se vio superado en gran parte del encuentro y que evitó un resultado más abultado por el buen papel de Satoca.

El partido comenzó con buen ritmo y la primera oportunidad fue para el Lleida CF, un cabezazo desviado de Rusi. Los primeros quince minutos invitaban al optimismo leridano, que no dejaron salir al Peralada. Nada más lejos de la realidad, porque pronto comenzaron a llegar las mejores ocasiones visitantes.

Un balón dentro del área para Busquets obligó a lucirse a Satoca, que salvó el gol con una parada a quemarropa con el pie derecho. Los leridanos se vieron superados antes del descanso, y vieron cómo su guardameta volvía a erigirse en salvador, cuando desvió al palo un potente remate de Master Omar.

En la reanudación, el conjunto leridano salió con más ímpetu. En el 48, Rusi rozó el gol con una volea desde la frontal del área que se marchó alta. En el 62, Russo recortó en el vértice izquierdo del área y probó suerte con un disparo al palo corto, aunque Fàbrega atrapó el balón sin problemas. Pero el dominio local se rompió en el 74, cuando el Peralada se adelantó en el marcador. Pinart centró desde la derecha con efecto hacia dentro y Caixàs, llegando desde segunda línea, remató de primeras dentro del área pequeña para batir a Satoca y poner el 0-1, en una acción muy protestada por un posible fuera de juego en el arranque de la acción.

El Lleida intentó reaccionar a la desesperada y Rubio estuvo a punto de lograr el gol en el 90, con un remate a la salida de un córner que la defensa visitante sacó bajo palos. El golpe definitivo llegó en el añadido, cuando Busquets recibió un pase al espacio, en una acción que pareció en posición adelantada, y definió con calidad para sellar el 0-2 final.

Jordi Cortés: “No nos queda otra que persistir”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, pidió mantener la fe pese al mal momento del equipo. “No les puedo reprochar nada a los chicos sobre el esfuerzo, no nos queda otra que persistir. Queríamos ganar por aquellos que piensan que ya no existimos”, afirmó. El entrenador destacó que “me quedo con los primeros veinte minutos. Después es verdad que el Peralada ha demostrado ser un equipo con calidad y que quedará en la zona alta”. El técnico de Balaguer destacó también la actuación de Silva y del meta Satoca.