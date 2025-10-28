Objetivo: 6.000 seguidores

El Atlètic Lleida espera superar la cifra de 6.000 espectadores en el partido que disputará este jueves en el Camp d'Esports ante el Espanyol de Primera división (21.00), correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Este es el objetivo que se ha fijado el club en este partido histórico, para el que ha preparado un dispositivo especial, en previsión a la elevada asistencia de seguidores que haya.

El club ya ha vendido 3.323 entradas para este encuentro y, teniendo en cuenta que tiene 2.901 abonados, según los datos oficiales a día de ayer, cree razonable superar este objetivo. Además de que los abonados tienen entrada gratis, los precios para presenciar el encuentro no son especialmente caros. Los seguidores de 5 a 21 años pagan 10 euros en Gol Nord y Lateral y 20 en Tribuna, mientras que el público adulto pagará 20 y 40, respectivamente. Además, los abonados pueden adquirir entradas extra con un 25% de descuento.

De las 3.323 entradas vendidas, un millar corresponden a la oferta que el club ha hecho a jugadores de la base, a 2 euros, mientras que 262 las han adquirido seguidores del Espanyol, para los que se han reservado mil plazas en la zona de Gol Sud.

La expectación que ha levantado este partido, el primero que disputa el Atlètic Lleida ante un equipo de la máxima categoría, se demuestra también en que, a fecha de ayer, el club ya había atendido 87 peticiones de prensa y calculan que superarán el centenar.

Todas estas cifras, junto con la mayor asistencia de aficionados, ha hecho que el club haya preparado un dispositivo especial, con la presencia en el Camp d’Esports de 34 voluntarios, el triple de lo habitual, pendientes de que no falle ni un detalle. También ha reforzado el sistema de seguridad, que estará formado por 18 personas. En el estadio habrá dos ambulancias, cuando en cada partido hay una y, dado que la imagen es importante (el partido lo retransmite Movistar Plus), desplegará a diez recogepelotas en el terreno de juego.

El Atlètic Lleida también incrementará el personal que atiende tanto las barras del estadio como las de la zona vip, en las que habrá una treintena de personas, entre camareros y azafatas, además de que, desde hace días, doce personas del club están trabajando en prensa y coordinación. También prevé el club que la venta de entradas puede incrementarse a medida que se acerque el partido, porque es muy posible que haya aficionados que esperen a última para decidir si asisten o no al partido. También eserá un detalle importante conocer la lista de convocados del Espanyol, que cuenta con el leridano Pere Milla en sus filas.

Venta de entradas en el estadio, el Farrús y ‘online’

El Atlètic Lleida vende desde ayer entradas para el partido tanto en el Camp d'Esports como en el Ramón Farrús, además de que también se pueden adquirir 'online'. Hoy, los aficionados podrán comprar de 9.30 a 13.30 en el estadio y de 17.00 a 21.00 en el Farrús. Mañana solamente de 9.30 a 13.30 en el Camp d'Esports y el jueves únicamente en las taquillas, que abrirán a las 19.30, una hora y media antes del partido.

Mantienen hasta el jueves la campaña de socios

Los aficionados que quieran adquirir un carnet de abonado del Atlètic Lleida, con la oferta del 50%, pueden hacerlo hasta el mismo jueves, día 30, fecha en la que la entidad dará por finalizada la oferta. Los abonados pueden ver gratis el partido de Copa. Los precios, con el descuento, van de 40 a 90 euros para adultos, de 40 a 50 para veteranos (más de 66 años), mientras que el carnet de Grada Jove cuesta 40 euros.

El equipo causó desperfectos en Barbastro

El acta del partido Barbastro-Atlètic Lleida (1-1) del pasado domingo, reflejó que “tras finalizar el encuentro el delegado de campo... nos comunica que la puerta del vestuario del Atlètic Lleida ha sido rota por un integrante de este equipo. Tras esto comprobamos el incidente y corroboramos que es así”. También señala el árbitro que expulsó a Daouda porque le dijo “qué malo”.