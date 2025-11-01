Campaña de la EF Pinyana para fomentar el respeto

Jugadores de la EF Pinyana ayer con los adhesivos en la boca y sus técnicos, con los carteles alusivos.

La Escola de Futbol Pinyana ha lanzado una innovadora iniciativa bajo el título “Noviembre en silencio – Respeto en juego”, con la que pretende promover en la grada el respeto, la reflexión y los valores en el fútbol formativo.

Durante todo el mes, los primeros 15 minutos de cada partido disputado en casa se jugarán en absoluto silencio. No se permitirán gritos, instrucciones desde la grada ni comentarios hacia los árbitros o jugadores. Solo se escuchará el sonido del balón y el juego limpio sobre el césped.

La acción, ideada por Marta Marqués, miembro de la directiva de la entidad, pretende recordar que el fútbol base es un espacio de aprendizaje, convivencia y educación en valores. Como gesto simbólico, el club invita al público a colocarse un adhesivo en la boca durante todo el mes, una forma visual y divertida de demostrar que el respeto es responsabilidad de todos. Marqués, que tiene dos hijos que juegan en la Escuela, hizo una reflexión un día ante otros miembros del club asegurando que le causaba hartazgo la cantidad de improperios e insultos que escuchaba en el fútbol base. A partir de dicho comentario se fraguó la iniciativa.

“Lo de ponerse el adhesivo en la boca es simbólico. Lo que cuenta es que todo el mundo calle y guarde respeto, aunque será muy difícil si el árbitro nos pita un penalti en contra”, bromeó Abel Rodríguez, coordinador de la EF Pinyana, quien subrayó que “son acciones para concienciar a la gente”.

La campaña se estrenará este fin de semana en los partidos que disputarán hoy los equipos infantil y cadete, los primeros en aplicar la iniciativa en los campos del club.

La Escola de Futbol Pinyana cuenta actualmente con 16 equipos, de los cuales 14 son masculinos —entre ellos dos juveniles, un cadete, un infantil, cuatro alevines, cuatro benjamines, un prebenjamín y uno de debutantes— y dos femeninos (un infantil y un amateur, ambos de fútbol 7).

Además, la entidad está vinculada al Sporting Pinyana, equipo que milita en Tercera Catalana, y tiene sedes en Alguaire, Almenar y Alfarràs, aunque cueta con niños y niñas de otras poblaciones cercanas.