Contactos entre la Paeria y la Catalana para reflotar Rufea

Lleida ciudad se ha quedado en apenas año y medio sin sus dos principales circuitos de motor off road: el de motocross de Rufea, que se cerró en mayo de 2024, y el de autocross situado junto a la antigua N-II, en dirección a Alcarràs, que cesó toda actividad el pasado mes de enero. La Paeria, propietaria de las dos instalaciones, continúa buscando alternativas para que vuelva la actividad.

En cuanto al trazado de Rufea, cuya gestión llevaba el Moto Club Segre desde 1996, el consistorio está manteniendo contactos con la Federación Catalana de Motociclismo para reflotar la instalación a corto plazo. En este sentido, hace unas semanas el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, mantuvo una reunión en Lleida con el presidente del estamento federativo, Tato Prat. “Tenemos el circuito de Rufea cerrado y es una pena que un equipamiento deportivo tan importante como este no tenga actividad. Una de las peticiones que teníamos de la Federación Catalana era poder reactivar la instalación y estamos hablando con ellos para ver la manera cómo lo podemos hacer, si a través de algún convenio con ellos o algún privado o entidad que lo quiera gestionar. Estamos explorando diferentes vías para que pueda ser posible”, indicó Quiñónez.

Por lo que respecta al Circuit de Lleida de autocross, la Peria le busca un nuevo emplazamiento, ya que una parte importante del terreno sobre el que está situado tiene una afectación medioambiental que impide al ayuntamiento renovar el convenio de cesión con la Escuderia Lleida, que ha sido la gestora de la instalación desde que se inauguró en 1999, hace casi 27 años. “Estamos buscando ubicaciones alternativas, pero no queremos que sea algo temporal, sino permanente durante 30 o 40 años, y eso es lo más difícil de encontrar”, apuntó Quiñónez, que reconoció que hasta ahora no han encontrado la zona adecuada. “Lo que hemos encontrado por ahora no nos encaja por diferentes circunstancias, por acústica, accesibilidad o por temas medioambientales. No es fácil de encontrar, ya que se nos complica todo porque solo podemos incidir en el término de Lleida y necesitamos un terreno de 10 hectáreas, pero seguimos buscando”, añadió.