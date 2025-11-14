El Catalunya-Palestina ya ha vendido 15.000 entradas y Bernal, convocado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Bernal es el único jugador del FC Barcelona que forma parte de la convocatoria que dio a conocer ayer el seleccionador Gerard López, para el partido amistoso que Catalunya jugará contra Palestina el próximo día 18 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La proximidad del encuentro con la siguiente jornada de Liga ha provocado la negativa de muchos clubes a ceder sus jugadores, como ha sido el caso del Barça con Alejandro Balde y Gerard Martín.Tampoco figuran en la lista futbolistas leridanos y ni Pere Milla, del Espanyol ni Aleix Febas, del Elche, están entre los convocados, entre los que hay 12 jugadores de Primera división. Para este partido se han vendido ya unas 15.000 entradas, según explicaron ayer fuentes de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), organizadora del encuentro.

De cara a este partido, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ACN), Lluís Llach, ha hecho una llamada a llenar de ‘estelades’ el estadio. En un vídeo de la entidad en ‘X’ Llach señala que “Palestina necesita un Estado, Catalunya también”, y añade que la ANC siempre luchará por la independencia de Catalunya y por eso apoyará las selecciones catalanas. Palestina disputará mañana un partido amistoso en Bilbao contra la Eusakal Selekzioa.