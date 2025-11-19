SEGRE

La Trail Montroig reúne a 900 corredores en cuatro categorías

Imagen de la salida de una de las pruebas.

Redacció

La Trail Montroig 2025 reunió el sábado a 904 participantes en la Reserva Natural de Fauna Salvaje de Sant Llorenç de Montgai y Camarasa, en modalidades de Maratón, Media, Sprint y una vuelta no competitiva. En la Maratón vencieron Zaid Ait Malek (4h.51') y Anna Cisquella (6h.27'). En la Media se impusieron los hermanos Ivan y Julen Calvó, que cruzaron la meta conjuntamente (2h.05'), y Paula López (2h.37'). En el Sprint ganaron Èric Moya y Ena Dack.

