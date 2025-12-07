El Rodi Balàfia logra una victoria vital en su lucha por la permanencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei logró ayer una victoria por 3-1, imprescindible para tomar aire en la clasificación tras imponerse a un rival directo como el CV Mediterráneo. El conjunto leridano afrontaba la décima jornada con la urgencia de alejarse de la zona baja, y los de Sergi Mirada respondieron en un partido muy tenso. “Estoy contentísimo porque ha llegado la recompensa al gran trabajo y al buen juego que veníamos mostrando, a veces sin premio. Ha sido un partido muy intenso, que hemos sabido gestionar aunque en algunas fases dudamos”, valoró el técnico.

El primer set cayó del lado local (25-21), pese a que el CV Mediterráneo redujo una desventaja de cinco puntos. En el segundo, varios errores no forzados permitieron a los castellonenses igualar el choque (22-25). A partir del tercero, la entrada de Eddy Herrera dio un impulso decisivo y el veterano capitán lideró la reacción para cerrar el set por 25-22. El cuarto parcial fue un intercambio constante, resuelto en los compases finales gracias al empuje del público del Juanjo Garra para firmar el 25-23 definitivo. Con este triunfo, el Rodi Balàfia suma tres puntos y asciende a la novena posición, situándose ya cuatro por encima de un Mediterráneo que queda décimo.