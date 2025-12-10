Les Borges y Vila-sana reúnen a 190 deportistas en el Catalán ACELL

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques y Vila-sana acogerán este próximo domingo, día 14, el Campeonato de Catalunya ACELL de tres competiciones, tenis de mesa, bádminton y floorball, torneos que reunirán a 190 deportistas de toda Catalunya y Andorra –131 chicos y 59 chicas– , en representación de 23 clubes. La participación leridana es de 42 deportistas de los clubes Acudam, Estel, Alba y Aspros, además de Special Olympics de Andorra.

La prueba se presentó ayer en la Diputación con la presencia del diputado de Salud Pública y Deportes, Òscar Martínez; el alcalde de Les Borges Blanques, Josep R. Farran; el alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé; el deportista del CE Acudam de Mollerussa, Marc Andorra y el coordinador ACELL, Guillem Solé. También asistieron la diputada Núria Palau; el presidente del CTT Borges, Enric Vall; al presidente del CP Vila-sana, Ramon Porta; y la presidenta de la representación territorial ACELL, Ana Pàmies. Este Campeonato de Catalunya para Personas con Discapacidad Intelectual (ACELL) tendrá lugar en tres recintos. El bádminton se disputará en el Pavelló de l’Oli, el tenis de mesa en el Centre de Tecnificació de Les Borges y el floorball en el pabellón de Vila-sana.