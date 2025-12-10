Vila-sana y Alpicat juegan la última jornada del año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana y el Alpicat afrontan hoy, ante sus respectivas aficiones, el último partido de Liga del año, ya que el próximo será en enero. El equipo del Pla d'Urgell recibe al Mieres (21.00), mientras que las del Segrià reciben al Sant Cugat (20.30). Al Vila-sana le quedará todavía un partido para cerrar el 2025, pero se trata de un encuentro de la Liga de Campeones que jugará el sábado a las 19.15 en la pista del Gijón.

Este último partido de Liga para los dos equipos leridanos de la máxima categoría del hockey femenino estatal les llega en situaciones muy diferentes. El Vila-sana de Lluís Rodero es tercero, en zona de play off, con ocho victorias y dos derrotas –aunque una de ellas fue por una sanción por alineación indebida– y, a pesar de las bajas que sigue acumulando desde que comenzó la competición, ocupa plaza de play off con cierta comodidad y a solo un punto de los dos primeros clasificados, Gijón y Fraga.

Por contra, la situación del Alpicat de Mats Zilken es muy incómoda. Después de las primeras diez jornadas, el equipo del Segrià está hundido en la cola, empatado con el Mieres con un punto cada uno, y a cuatro del equipo que le precede en la clasificación, Las Rozas. Además, las leridanas estrenaron su casillero de puntos precisamente ante el Mieres el pasado fin de semana, en un encuentro en el que dejaron escapar la ocasión de sumar el primer triunfo del año.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, confía en recuperar a alguna de las jugadoras que fueron baja el sábado en la victoria por 1-4 en la pista del Coruña. “Espero contar con Elsa Salvanyà, pero Luchi Agudo es duda y continúan de baja Anna Salvat, Gime Gómez y Laura Pastor”, Admitió que “es difícil trabajar en estas condiciones, pero llevamos así desde que empezó la temporada y eso hace que en los partidos alternemos momentos de buen juego con otros en los que bajamos el nivel”.

Valoró también que “lo importante es que saquemos los puntos, tanto ante el Mieres como el sábado en Champions en Gijón”. Para este encuentro ante las asturianas el Vila-sana tendrá también la baja de Dai Silva, que no está inscrita para Europa, ya que empezó la temporada como jugadora del filial. Espera también que las vacaciones puedan aliviar la situación de la enfermería.