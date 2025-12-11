El Lleida, eliminado por sorpresa de la Copa

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida quedó ayer eliminado por sorpresa de la Copa Catalunya en la séptima ronda de la competición, tras caer (1-0) ante el NSA Camp Joliu, conjunto que lidera el grupo 3 de Primera Catalana y que llegaba al duelo tras eliminar a clubes de superior categoría como el Prat o el Reus.

El proyecto tarraconense, creado para captar y desarrollar talento internacional en su campus y complementado con jugadores de la zona, firmó un partido más que notable y superó con justicia a un Lleida que en ningún momento logró encontrarse sobre el césped.

El Lleida afrontó el partido con un once similar al del encuentro copero ante el Mollerussa, con rotaciones, y con la sorpresa de Boaz, habitualmente titular, que disputó los 90 minutos. La ocasión más clara de la primera mitad fue leridana: Magno conectó un cabezazo a escasos metros de la portería de Tamargo, pero el balón impactó en el pecho del guardameta. Una oportunidad muy franca para adelantarse que el equipo acabaría lamentando pocos minutos después, cuando llegó el 1-0. A tres minutos del descanso, Joel Sánchez firmó el único gol del encuentro al rematar en el área pequeña un pase atrás tras una acción individual de Teruel por la banda derecha. En la segunda parte, pese a los cambios, los de Cortés se mostraron imprecisos y erráticos. El marcador no se movió de milagro, ya que los locales estrellaron dos balones al palo.

“Me voy enfadado porque hoy teníamos la obligación de ganar”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés, se mostró insatisfecho por la imagen ofrecida por su equipo tras la eliminación en la séptima ronda de la Copa Catalunya: “Me voy realmente enfadado porque hoy teníamos la obligación de ganar, ya que jugábamos contra un rival de inferior categoría”, declaró. El técnico también lamentó el exceso de minutos de algunos jugadores que serán titulares el domingo, ya que “no era la intención, pero teníamos respeto por la competición”. Añadió que no finalizaban el partido con las mejores sensaciones, porque “no hemos tenido acierto técnico ni táctico y hemos vuelto a mostrar las sensaciones de las primeras jornadas, y no el Lleida que habíamos visto recientemente. Toca centrarse en el partido del Mollerussa a partir de mañana”.