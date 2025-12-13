Centenares de aficionados hacen cola para hacerse con productos 'vintage' de la UE Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Centenares de aficionados se han reunido esta mañana en el Camp d'Esports, pero esta vez no ha sido por un partido... sino para comprar productos de 'merchandising'. En concreto, el Lleida CF ha iniciado este fin de semana una promoción para hacerse con objetos históricos, 'vintage', incluso, de coleccionismo, de la mítico y extinta UE Lleida.

En el interior de la tienda del Campo de Deportes, los aficionados han comprado diferentes artículos históricos de la UE Lleida.Manel Sancho

Los aficionados que se han reunido han tenido que hacer una considerable cola para acceder a la tienda y hacerse con alguno de los productos expuestos. Una vez dentro, se pueden comprar equipaciones, camisetas, chándales y otros productos del club. La promoción, anunciada a las redes y que sólo estará activa este fin de semana, ha provocado que los abonados del Lleida CF más nostálgicos se acercaran a la tienda.

Los abonados han llenado la tienda del Camp d'Esports durante toda la mañana.Manel Sancho

Horarios de venta de los productos 'vintage'

Los horarios de abertura de la tienda este fin de semana son el sábado de 9:30 en 13:30, sólo para abonados, y el domingo de 9:30 a 13:30 para el público general. El club también ha remarcado que cada persona que pase por el establecimiento sólo podrá comprar 3 camisetas como mucho, para evitar así una posible especulación.