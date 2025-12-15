El jugador del Rosselló agredido en Torrefarrera: “Es lamentable, solo vamos a disfrutar del fútbol”

“Sientes más impotencia que dolor. Es lamentable que pasen estas cosas, porque solo es un partido de Cuarta Catalana y solo vamos a disfrutar del fútbol”. Así se expresaba ayer el futbolista del Rosselló que el pasado sábado fue agredido por aficionados, presuntamente del Torrefarrera, al finalizar al partido que enfrentó a ambos equipos y que acabó 2-2.

El jugador, que prefiere mantener el anonimato, confirmó que ha presentado denuncia ante los Mossos contra su agresor después de ser atendido en urgencias tras recibir un puñetazo en el pómulo derecho, por lo que le tuvieron que aplicar puntos de sutura. “Estoy bien, dentro de lo que cabe. En principio está descartada una fractura y también noté como un punto negro en el ojo, por lo que igual tengo que ir al oftalmólogo”.

Explica que ya durante el partido “un grupo de jóvenes estaba insultando continuamente. Decían auténticas barbaridades y en la media parte se lo comenté al árbitro”, añade. “Tambén hablé con directivos del Torrefarrera, porque es una situación que parece que ellos mismos han normalizado y no puede ser normal. Hay que poner mano y frenarlo, porque ya se ha visto en qué degenera”.

Tanto el jugador agredido como el presidente del Rosselló, Marc Quella, destacan y agradecen la ayuda que recibieron del Torrefarrera. “Los primeros en venir a ayudar fueron jugadores del Torrefarrera y también colaboraron con los Mossos en la identificación del grupo con el que estaba el agresor”.

El futbolista explicó también que su agresor estaría identificado y que podría tratarse de un menor de edad. De hecho, los dos clubes hicieron público un comunicado conjunto en el que se condenaba la agresión.

El futbolista al que golpearon iba acompañado, en ese momento, por su pareja y su padre, que también, según explicó, recibieron “empujones, patadas e insultos”. “Nada más verme salir de la instalación se encararon conmigo, yo no dije nada y me fui al coche. Pero no pararon hasta golpearme”.