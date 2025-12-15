Fiebre por los productos vintage de la UE LleidaJORDI ECHEVARRIA

Este sábado en el Camp d'Esports se formaron largas colas, pero no precisamente para ver un partido de fútbol. Fue porque, el Lleida CF, como anunció el pasado jueves en sus redes sociales, reabrió su tienda en la que el club ha puesto a la venta productos 'vintage' de la antigua Unió Esportiva Lleida. Algo que ha despertado gran interés de muchos de sus socios y aficionados, que pudieron pasar por la tienda para adquirir ejemplares, objetos históricos y hasta de coleccionismo, además de chaquetas, ropa deportiva, camisetas y merchandising de la temporada actual del Lleida CF y de sus peñas.