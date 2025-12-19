Jordi Cortés considera que el Lleida “ha crecido y cada día está mejor”

Después de la victoria del pasado fin de semana sobre el Mollerussa, que permitió al Lleida CF encadenar tres jornadas sin perder, el técnico , Jordi Cortés considera que “el equipo ha crecido y cada día está mejor” y desea poder irse de vacaciones fuera del descenso, para lo que necesita ganar mañana en el campo del Vilassar de Mar (17.30). Explicó también que la plantilla ha tenido durante la semana a varios jugadores afectados por un proceso gripal, aunque confía en poder contar mañana con todos ellos, por lo que la única baja confirmda es la del lesionado Guido.

Sobre el triunfo del pasado fin de semana en el derbi ante el Mollerussa, Cortés dijo que “fue una victoria que nos dejó muy buenas sensacones, tanto en lo emocional, como en lo deportivo. Por tanto, venimos ahora de días bastante buenos, que al equipo le han aportado seguridad y ver que estamos en el camino correcto. Y en cuanto a la semana, ha ido bien”.

Añadió que “lo que nos gustaría es irnos de vacaciones fuera del descenso, no depende solo de nosotros, pero sería muy importante ganar en Vilassar, aunque siempre les digo a los jugadores que no miren la clasificación. Pero tenemos que sumar puntos”, destacó.

Cortés incidió en que quedan muchas jornadas por delante. “Ya antes del partido con el Mollerussa les dije que si perdíamos el domingo pero ganábamos los siguientes 20 partidos, ascenderemos. Se trata de salir a por los tres puntos”, indicó. En cuanto al rival, dijo que “es un equipo muy joven, de hecho es el Espanyol C y como todos los filiales tiene gente con mucho talento, pero también cometen errores, sobre todo en defensa y se trata de provocar esos errores”.