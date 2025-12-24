Dos futbolistes de Lleida de 15 y 17 años despuntan en la base azulgrana

El fútbol base azulgrana está en boca de todo el mundo por el gran número de jugadores que están subiendo al primer equipo azulgrana con un notable rendimiento. Pese a que la competencia es férrea, hay dos jóvenes leridanos, Gerard Mullol y Àlex Campos, que despuntan en el fútbol base azulgrana y dan pasos hacia la élite.

El caso más llamativo es el de Gerard Mullol (Lleida, 2010), que actúa como mediocentro. Con apenas 15 años, es uno de los futbolistas de la Masia que juega avanzado a su edad, ya que está siendo un habitual del juvenil B y las apariciones en los equipos cadete S15 –el que le tocaría por año de nacimiento– y S16 están siendo puntuales.

Mullol es sobrino del futbolista de Tremp Miki Roqué, fallecido en 2012, y llegó a la disciplina azulgrana en 2023, procedente del Atlètic Segre. Entonces estaba en edad infantil de primer año y aquella misma temporada ya debutó con el Cadete A, lo que le permitió ser internacional español con los equipos sub-14 y sub-15. Desde entonces, es una de las perlas de la base del club, que está a la espera de que cumpla los 16 años para blindarle con un contrato.

Por su parte, el central Àlex Campos (Aitona, 2008) ha tenido un crecimiento más lineal desde su llegada a la Masia en 2021, también procedente del Atlètic Segre. Sin embargo, está siendo una de las piezas importantes del Juvenil A, tanto en Liga como en la Youth League, en la que ha disputado cuatro de los seis partidos, dando incluso una asistencia en el último encuentro de la liguilla, la remontada ante el Eintracht (4-3) que selló el acceso a la siguiente fase.

Campos también es internacional en las categorías inferiores de la selección española, ahora en categoría sub-18 y antes en la sub-17, y la temporada pasada llegó a entrenarse a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo. Además, ya ha debutado con el filial azulgrana esta temporada, disputando media hora en septiembre ante el Sant Andreu. Además, Belletti le convocó otras cuatro ocasiones para el equipo de Segunda RFEF, la última el pasado fin de semana.

Jaume Casanovas, otro leridano que destaca en la Masia

Otro joven leridano que llegó al Barça en 2021 es Jaume Casanovas (Lleida, 2013). En su caso llegó a la cantera azulgrana con apenas 8 años, procedente de la UE Bordeta. Cuando llegó al club jugaba como delantero, pero poco a poco ha ido retrasando su posición en el campo hasta ocupar el lateral izquierdo en la categoría S13 actual.

Aun así, no ha perdido su olfato goleador, porque el pasado mayo fue uno de los nombres destacados del torneo Ascale la Liga FC Futures anotando 5 goles durante la competición.