Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote Fin de año al trote

Como es tradición cada año, las carreras populares volverán a poner el punto deportivo a los últimos días de 2025. Las tradicionales Sant Silvestre, repartidas por diferentes puntos de la provincia de Lleida, y otras carreras navideñas con identidad propia, como el Indiot de Mollerussa, la Cursa dels Nassos de Oliana o la Torrotrotada de Lleida volverán a inundar el calendario atlético leridano con más de 7.000 intrépidos atletas que desafiarán al frío para acabar el año haciendo ejercicio, ya sea caminando, al trote o, incluso, en bicicleta, en diferentes pruebas previstas para el 25, 26, 27 y 31 de diciembre.

La más madrugadora será, como siempre, la Torrotrotada, que el día de Navidad abrirá este particular calendario navideño. Impulsada por KmO Ponent, la prueba vivirá su decimosexta edición sin perder su carácter solidario, ya que sus participantes, alrededor de 150, podrán aportar productos para el Banc d’Aliments, una iniciativa que también se mantendrá en la Sant Silvestre de Rosselló, que celebrará su tercera edición.

El día de Sant Esteve será el turno de la ya más que tradicional Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que alcanzará su cuadragésima segunda edición con la principal novedad del cambio del circuito, ya que la salida y la llegada se concentrarán frente al Teatre L’Amistat. Al día siguiente, el 27, Oliana vivirá su decimocuarta Cursa dels Nassos alcanzando el medio millar de participantes, récord absoluto.

Un año más, las Sant Silvestre de Lleida y La Seu d’Urgell volverán a ser las más concurridas. De hecho, la de la capital del Segrià batirá su récord de participación con 2.300 atletas, la más concurrida de las 30 ediciones que lleva, mientras que la del Alt Urgell confía en superar de nuevo los 2.000 participantes.

También supera la mayoría de edad la Sant Silvestre de Bossòst, que amplía el recorrido hasta los 7,2 kilómetros en su decimonovena edición, que se prevé ronde los 350 atletas. Tampoco faltarán a la cita el último día del año la Sant Silvestre de El Pont de Suert, Esterri d’Àneu, Bellver de Cerdanya, Tàrrega, Artesa de Segre, la única que es trail, y Ponts.