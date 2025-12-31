“He cumplido un sueño”

Francesc Xavier Sánchez Jara, de 56 años, ha cumplido un sueño, como él mismo asegura, después de clasificarse con la selección de Panamá, donde ejerce de asistente del seleccionador Thomas Christiansen, para el Mundial que se celebrará el año que viene en los Estados Unidos, México y Canadá. Fue una aventura que el leridano comenzó con muchas dudas en enero de 2021, aún en plena pandemia de la covid, pero tras cuatro años, los éxitos le han dado la razón. Reconoce que estar lejos de casa y de la familia "es lo peor de esta situación, porque vengo 3 o 4 veces al año y solo por unos días, aunque poder hablar y vernos cada día por videollamada ayuda, aunque no deja de ser algo complicado de sobrellevar”, afirma el técnico leridano, que estos días ha regresado a su Almacelles natal para pasar las Navidades con los suyos.

Sánchez Jara inició su carrera de entrenador en la temporada 2013-2014 como ayudante de Albert ‘Chapi’ Ferrer en el Córdoba y luego en el Mallorca, y antes de emprender la aventura panameña formaba parte del cuerpo técnico del Barcelona Legends, equipo de exjugadores del Barça, club que el mismo defendió un año con Johan Cruyff como entrenador. También jugó en el Betis, Racing de Santander, Sporting de Gijón y Osasuna, donde coincidió con Christiansen, con el que ha ligado su futuro deportivo. “Me llamó porque le faltaba un asistente y me dijo si quería ir con él. Me hacía mucha ilusión por el proyecto que había y porque en ese momento no estaba entrenando, pero estar tan lejos de casa y de la familia era algo que me echaba para atrás, aunque al final decidí irme y acerté, porque está siendo una experiencia increíble y, además, con muy buenos resultados”, apunta.

Asegura que estar en un Mundial, del que se quedó a las puertas en la edición de 2022 en Catar, “es lo máximo a lo que se puede aspirar, no hay nada más importante, y para mí ha sido cumplir un sueño”, aunque reitera que el camino “ha sido complicado y ha supuesto mucho sacrificio, estando lejos de la familia, aunque ha valido la pena”. De cara al campeonato que se disputará el próximo verano, el técnico leridano tiene claro que el objetivo de Panamá “es competir, luego ya veremos”, y añade: “Hablamos de países muy buenos. Debutamos con Ghana, que quizás ahora no está en su mejor momento, luego nos medimos a Croacia y acabamos contra Inglaterra. Pasar a la siguiente ronda sería algo histórico, pero lograr un punto ya sería hacerlo mejor que la única vez que Panamá estuvo en un Mundial, en 2018, donde perdió todos los partidos y solo marcó un gol”, explica.

La dupla que forman Thomas Christiansen y Sánchez Jara acaba su contrato con la Federación Panameña a la finalización del Mundial, y ahora el futuro es incierto. “Llevaremos ya casi cinco años. Se vive bien en Panamá y hemos aprendido mucho de ellos y ellos de nosotros, pero quizás Christiansen querrá hacer un cambio de aires, no lo sé. Depende de cómo vaya el Mundial, pero estar muchos años en un lugar tampoco es bueno para ninguna de las partes. Opciones hay porque él ha hecho un trabajo muy bueno y en la zona de la CONCACAF es un técnico muy valorado, pero no está claro que pasará”, explica el leridano, que destaca el cambio que ha hecho el fútbol panameño estos últimos años. “Desde que llegamos, la selección ha hecho un cambio muy importante, hemos cambiado la filosofía y la dinámica que había y la gente lo ha agradecido muchísimo”, apunta.

El leridano incidió en la mejora del fútbol panameño, sobre todo en cuanto a jugadores. “Cuando llegamos había muy pocos que jugaran en el extranjero, y ahora el 90 por ciento de los que convocamos están jugando fuera y son profesionales. Esto demuestra que las cosas se han hecho bien”, asegura.

Otro de los hándicaps es la falta de instalaciones, ya que el deporte rey en Panamá es el beisbol, influenciado por Estados Unidos. “Estamos carentes de campos, porque solo 4 equipos de la Liga tienen uno propio, el resto tienen que rotar. Además, la Liga tiene poco nivel, nada que ver con la de los países de al lado como Guatemala, Honduras o El Salvador, donde van más de 10.000 personas a los campos. Aquí en Panamá acuden 300 o 400 espectadores, excepto si juega la selección, que entonces sí que pueden ir 8.000 o 10.000 personas”, explica.