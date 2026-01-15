El At. Lleida valora jugar de nuevo en el Farrús

La junta directiva del Atlètic Lleida está sopesando seriamente volver a jugar en el Ramon Farrús debido al pésimo estado en el que se encuentra el terreno de juego del Camp d'Esports, una petición que han hecho llegar los propios jugadores, preocupados por su integridad física. “Los jugadores nos han hecho un requerimiento de si cabría la posibilidad, fruto del mal estado del Camp d’Esports, de volver a jugar en el Ramon Farrús, que es donde entrenan cada día y se encuentran más cómodos. No nos vamos a engañar, el campo está en muy mal estado y ellos creen que corren riesgo de lesiones y como club, si vienen los capitanes a pedirte esto, lo tenemos que valorar”, afirmó Bartolo, que desveló que están a la espera del informe de la empresa encargada del mantenimiento del césped antes de tomar una decisión. “Primero tenemos que esperar al informe por si existe alguna posibilidad de mejora, cosa que es difícil, no nos engañemos, estamos en Lleida y hace frío, y los campos en invierno empeoran hasta la primavera. Milagros no hay”, aseveró.

El presidente añadió que “tenemos que valorar los pros y los contras de hacer este cambio. La asistencia media que tenemos hasta ahora nos daría para volver sin ningún problema al Farrús, pero el número de abonados es superior al aforo. Deportivamente hablando, tendríamos que hacer caso a los jugadores, pero hay que meditarlo”. Bartolo se quejó también de que el equipo, de los 106 entrenamientos que lleva en lo que va de temporada, solo ha podido hacer siete en el Camp d’Esports –uno desde el mes de octubre–, y negó que, en caso de volver al Farrús, se rompería el acuerdo con el Lleida CF para el uso del campo. “Sería algo momentáneo, no definitivo. Quien paga el mantenimiento del Camp d’Esports es el Atlètic Lleida y lo ha hecho, esto no cambia. Solo queremos una valoración de cómo lo ve la empresa y que nos explique por qué se ha llegado a esta situación. Son los que están en el campo y saben quién lo ha pisado, cuántas veces y si se ha utilizado cuando tocaba o no”, apuntó Bartolo.

El Atlètic Lleida anunció ayer la incorporación del lateral izquierdo Aser Palacios Pimienta, que llega cedido por el Alavés y se convierte en la sexta incorporación de este mercado invernal. Palacios, de 20 años, se formó en las categorías inferiores del Athletic Club, donde completó su etapa juvenil antes de competir con el CD Baskonia, filial del conjunto bilbaíno. Luego militó cedido en el Tudelano antes de recalar en el Alavés, que lo incorporó a su filial.

El At. Lleida presentó ayer de una tacada a cuatro de estas seis últimas incorporaciones, que ya se entrenan bajo las órdenes de Gabri García. Además de Palacios estuvieron Antonio Cotán, Igor Irazu y Borja López, que se mostraron convencidos de alcanzar el objetivo de la permanencia.