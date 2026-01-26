El Mollerussa merece más

Publicado por Albert Viladegut Nolasco Creado: Actualizado:

Sobre el papel, al Mollerussa le debería satisfacer el empate sin goles que consiguió ayer en el campo de L’Hospitalet, uno de los claros favoritos al ascenso (0-0), que le mantiene fuera del descenso por segunda semana consecutiva. Pero lo cierto es que los de Manel Cazorla fueron netamente superiores a los locales, generaron las ocasiones más claras y acabaron con la sensación de haber perdido dos puntos por el camino después de que el marcador no se moviera en los 90 minutos.

Y esa sensación empezó muy pronto, porque a los tres minutos de juego Sergi Folch robó un balón y se recorrió medio campo solo, hasta que se plantó ante el portero local Aliaga y cruzó demasiado el balón. Era una ocasión clarísima. Los del Pla d’Urgell, aun así, seguían robando el balón en campo contrario, a medida que el nerviosismo en los jugadores y aficionados de L’Hospitalet iba en aumento.

Solo el gol anulado a Ignasi Quer para los locales, en el minuto 23, pudo alterar un poco el plan defensivo de los de Manel Cazorla, pero no fue así. Porque la siguiente ocasión, y también muy clara, fue nuevamente de Sergi Folch. En esta ocasión, su tiro lo desvió el portero Aliaga, mientras que L’Hospitalet respondió al contragolpe, con una definición muy alta de Ignasi Quer. Y, poco antes del descanso, el talento que se le presuponía a uno de los favoritos apareció con Flavio Ribeiro, que estuvo cerca de inventarse un golazo que se perdió no muy lejos de la escuadra.

No obstante, el Mollerussa salió al segundo tiempo consciente de que si seguía por el mismo camino acabaría sumando. Costó generar peligro en el segundo tiempo, sabiendo que el tiempo corría a su favor, y en contra de un L’Hospitalet obligado a ganar. Entre Folch y Dueso fabricaron la primera oportunidad en el minuto 58, mientras que los locales tuvieron la suya con un disparo que, el exjugador del Mollerussa Carlos Martínez envió muy alto.

A partir de ese momento, el murmullo en la tribuna tras cada mal control, pase o regate de los locales fue constante. Manel Cazorla quería pescar en río revuelto y metió atacantes para penalizar unos espacios que fueron surgiendo de la mano de la desesperación de los locales. Con eso se llegó al tiempo añadido, cuando el Mollerussa la tuvo para ahondar en la herida de su rival. Alpha recuperó el balón y aguantó bien los envites de la defensa y habilitó a Julen, que llegó veloz desde la derecha y, solo ante Aliaga, remató al cuerpo. Fue la última, y el partido acabó muriendo sin goles y con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad para alejarse más del descenso.

Manel Cazorla: “Sumamos un punto, pero se escapan dos”

“Estoy muy contento porque el plan de partido ha salido como queríamos y hemos merecido ganar”. Así de contundente fue Manel Cazorla, técnico de los del Pla d’Urgell, minutos después de un “partido muy completo en todas las fases” de un Mollerussa al que solo le faltó “la guinda de ser contundentes en el área rival con el gol”, dijo. Pero el entrenador quería más. “Sumamos un punto; se escapan dos”, lamentó, aunque reivindicó que su equipo fue “valiente” y “arriesgó para ganar”.