Triunfo balsámico

El Atlètic Lleida logró una victoria balsámica y a la vez, muy importante, ante un rival directo como el Porreres por 2-0. Con el tercer triunfo liguero y el primero del año, los leridanos están ahora a seis puntos tanto del play out como de la permanencia, antes de afrontar un nuevo examen el próximo domingo en el campo del colista Torrent. Ya contará con las nuevas incorporaciones a pleno rendimiento y con el máximo goleador del equipo Moró Sidibé, baja ayer por sanción.

La primera alineación de Jordi López dejó la sorpresa de la formación 4-4-2, sistema en el que los leridanos no habían utilizado durante toda la temporada. La segunda noticia destacada en el once titular fue la presencia del nuevo fichaje Quim Utgés, que llevaba menos de una semana en el equipo. Pero de todos los cambios, lo más sorprendente fue como irrumpió Utgés en el campo. El delantero entró tan bien en el partido que en el minuto 5, en el primer balón que tocaba, batió al meta visitante en un mano a mano, cruzando el balón (1-0). El Porreres pero, tuvo el empate en el 14 tras un cabezazo de Alorda, que encontró la magnífica mano de Pau Torres. Aún así, el Atlètic Lleida insistía en mandar balones largos a Utgés, que pudo marcar el segundo en el minuto 16 cuando no golpeó bien un balón franco en el área que detuvo Guzmán.

El Porreres, en una situación deportiva muy parecida a la del Atlètic Lleida, se lanzó al ataque ante la urgencia por puntuar y los baleares dominaron el segundo tiempo. En ese intento, la ocasión más destacada de los visitantes fue un tiro desde la frontal de Bengoetxea que Pau Torres detuvo con una gran estirada. A pesar de ello, Campins pudo marcar tras mandar fuera un centro raso, en un remate claro dentro del área pequeña.

A pesar del ligero acoso visitante, los de Jordi López se mostraban ordenados en defensa y revitalizados con las incorporaciones invernales, principalmente del extremo Jaume Pascual, que en el minuto 71 con un pase largo, dejó solo a Alya Camara que, una vez en el área, fue derribado por el meta Guzmán. Jordi Ortega completó una buena actuación individual engañando al portero desde los once metros (2-0).

En el 79, en un contragolpe, Alya Camara dejó a solo a Cobo ante el portero pero mandó a fuera la vaselina. Curiosamente, en la carrera por seguir la jugada, el árbitro principal Ignacio Bordons se lesionó el tobillo sin poder continuar y, tras media hora sin fútbol, la reanudación dejó un desenlace con poco ritmo. El Porreres dominó los últimos compases mientras que los leridanos se mantenían muy sólidos y solamente avisaron en la última jugada con un tiro de Alorda que se marchó a centímetros del poste, cuando los tres puntos ya no peligraban pero que certificó la primera portería a cero en Liga.