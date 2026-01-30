El Lleida y la Paeria pactan crear un grupo de trabajo

Por primera vez en dos años, el Lleida CF –representado por el adjunto a la presidencia, Marc Torres– y el alcalde, Fèlix Larrosa, mantuvieron ayer una reunión en la Paeria, en la que también estuvo presente el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez. El encuentro, de prácticamente dos horas, no dejó acuerdos concretos más allá de la creación de “un grupo de trabajo”, pero sirvió para limar asperezas después de la tensión reciente, que tuvo su momento álgido en la denuncia del club contra el alcalde y su equipo por falsedad documental y tráfico de influencias, que fue definitivamente archivada hace 10 días. Aunque en verano hubo una reunión entre el Lleida y la Paeria, representada por el teniente de alcalde Carlos Enjuanes, y otro intento fallido en febrero, el último encuentro entre el alcalde y el club fue en enero de 2024, aquella vez en una reunión con el presidente, Luis Pereira.

“Como alcalde, estoy agradecido por la colaboración mostrada y me pongo a disposición del club. Hemos acordado poner en marcha un grupo de trabajo para analizar las propuestas que el club plantee sobre el convenio que debe regular las relaciones con la Paeria y seguiremos avanzando en este sentido”, explicó Larrosa, que también expuso que el consistorio estudiará el presupuesto para cambiar el césped del Annex para que pase a ser artificial, además de insistir en que se programarán distintas mejoras en el Camp d’Esports. Torres celebró la creación de este grupo de trabajo y que el club pueda participar en él. “Estoy muy agradecido por la predisposición mostrada para colaborar con el club”, señaló.

Por otra parte, el técnico azul, Jordi Cortés, destacó en rueda de prensa que vio un “nivel de compromiso altísimo en Tona”, donde el equipo empató el domingo (1-1). También explicó que el entrenamiento del martes tuvo que moverse a Torregrossa por el mal estado del Annex tras las lluvias.

Sigue el cambio de iluminación del Camp d’Esports

Las obras de renovación de la iluminación del Camp d’Esports iniciadas el día 12 continúan con la previsión de que los nuevos focos, tipo LED, estén completamente en marcha de cara a la primera quincena de febrero. Las obras suponen una inversión de 309.429 euros para la Paeria y hasta que finalicen, la nueva iluminación funcionará paralelamente con la antigua.