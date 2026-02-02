Botín necesario

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Dicen que la suerte hay que buscarla, y eso hizo ayer el Atlètic Lleida en su importante visita al campo del Torrent, en la que se firmó su primera victoria fuera de casa en toda la temporada gracias a un tanto de Bilal (0-1), que fue suficiente para sumar tres puntos gracias a la resistencia defensiva y los palos. Fue la segunda victoria desde que Jordi López ocupa el banquillo leridano, una racha absolutamente necesaria para no perder el tren de la salvación, porque pese al pleno de triunfos tanto el play out como la permanencia directa siguen a seis puntos, después del triunfo del Castellón B ante el Atlético Baleares (2-1) y del empate entre Olot y Sant Andreu (2-2).

Pero más allá de los puntos, el partido de ayer fue la confirmación de que, con el de Cardedeu, el equipo se encuentra lleno de confianza, ya que muchas jugadas en las que la moneda había salido cruz durante la temporada, ayer fueron de cara.

Después de unos primeros minutos de tanteo, Jaume Pascual fue el primero en avisar en el minuto 22 al estrellar contra el cuerpo del meta local un tiro desde la frontal del área. Y cuando el partido estaba cogiendo ritmo, un incidente médico en la grada obligó a detener el partido durante siete minutos. Pero la pausa no frenó un escenario de idas y vueltas en el que los de Jordi López dominaron en ambas áreas. Primero avisó el Atlètic Lleida en el 41 con un tiro raso de Campins que Bernabeu sacó con una buena estirada. Dos minutos después, fue el turno del Torrent con un tiro de Caballero que Pau Torres desvió con una gran volada. Ya en el 45, llegó el 0-1 de Bilal, que condujo liberado hasta el borde del área y golpeó fuerte, pero centrado, superando a un Bernabeu que pudo hacer más.

En la larga prolongación, el Torrent se lanzó a por el empate y casi lo encuentra a los cinco de añadido, otra vez mediante Caballero, que cabeceó un centro y obligó a que Pau Torres firmara una parada colosal para desviar a la cruceta un balón que se colaba por la escuadra.

Tras el descanso, el Torrent dominó durante todo el segundo tiempo, pero los leridanos se mostraban sólidos en defensa, mientras buscaban el segundo gol al contragolpe con balones largos. Pese a no inquietar en ataque, la zaga, ayer comandada por los centrales llegados en invierno Borja López e Igor Irazu, bloquearon todos los tiros locales desde las inmediaciones del área y lograron, de nuevo, poner el candado a una portería que parecía tener las puertas siempre abiertas.

Entre las acometidas valencianas y el orden leridano, Nil Sauret entró al campo tras más de dos meses ausente y la verdad fue que el centrocampista de Gerb dio el callo en el doble pivote, combativo en defensa y creativo en ataque. En la última jugada de partido, la suerte podría haber cambiado para los de Jordi López cuando Adri Pérez, que se encontraba liberado en el primer palo, remató un córner al poste. Los lamentos de la afición local fueron acompañados por el pitido final.