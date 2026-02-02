El Lleida manda en casa

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida CF se impuso ayer a la Grama (2-1) en un encuentro vital para mantener vivas las aspiraciones de permanencia del conjunto dirigido por Jordi Cortés. Los tres puntos permiten a los leridanos prolongar su buena dinámica en el Camp d’Esports, donde encadenan una racha de imbatibilidad desde finales de octubre y, además, tras los resultados del fin de semana, el Lleida iguala a puntos al Europa B, equipo que actualmente marca la salvación y próximo rival de los azules.

El conjunto leridano inició el partido con un altísimo nivel de concentración e intensidad, ejecutando a la perfección el plan de partido diseñado por el cuerpo técnico. A partir del dominio en las segundas jugadas, el Lleida se plantó con frecuencia en el área rival sin apenas oposición. Revert, a balón parado, estuvo cerca de abrir el marcador antes de que, en el minuto 18, llegara la primera alegría. Tras un saque de banda que dio origen a la jugada, Marc García sirvió un centro raso y tenso que Pau Russo transformó en el 1-0 con un preciso remate al primer toque con el interior del pie.

La Grama respondió con una internada de Orellana, que se plantó ante Satoca, pero el guardameta de los azules resolvió con acierto el mano a mano, neutralizando la única ocasión clara del conjunto colomense en la primera mitad y manteniendo la ventaja local al descanso.

Con una grada del Gol Nord completamente entregada, dio comienzo el segundo tiempo. El ambiente era el de una tarde grande y Rusi no tardó en sumarse a la fiesta. Superado el cuarto de hora, una acción individual de Revert por la banda izquierda terminó en un centro mal defendido y mal rechazado por la zaga visitante. El balón quedó suelto en el área pequeña y Rusi, muy atento, solo tuvo que empujarlo para ampliar la ventaja (2-0).

Cuando el Lleida acariciaba la victoria, la Grama estrelló un balón al palo en una chilena de Erik Rafel en el minuto 70. Ya en el tiempo añadido, Peris recortó distancias con un gol espectacular, una volea desde la frontal sin dejar caer el balón, tras un previo despeje de cabeza de la defensa local (2-1). Con los nervios a flor de piel, el Lleida se replegó en su área para asegurar una justa y merecida victoria.

“Es un triunfo que vale mucho más que tres puntos”

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, subrayó que uno de los grandes objetivos del curso pasa por sumar como local: “El éxito de la temporada está en ganar en casa. Hemos sabido sufrir y al final nos hemos llevado un triunfo que vale mucho más que tres puntos”, afirmó. En ese sentido, reconoció que la satisfacción es “doble o incluso triple” por la dificultad del tramo final. También quiso poner en valor el apoyo de la afición: “Delante de nuestra gente el equipo se multiplica, es un honor”, destacó.