El Real Madrid salva los muebles ante el Rayo, pero sigue sin convencer

El Real Madrid ganó ayer al Rayo Vallecano (2-1) sin brillar y con un tanto de Mbappé de penalti en el minuto 100 de partido. Los de Álvaro Arbeloa se impusieron 'in extremis' al conjunto vallecano, que terminó con dos jugadores menos, tras las expulsiones de Ciss, por roja directa, y Pep Chavarría, esta en el añadido.

El Bernabéu recibió a los suyos con pitos después del desastre europeo ante el Benfica, pero ‘Vini’ los convirtió rápido en aplausos con un golazo al poco de comenzar (1-0). Los blancos, que lamentaron la lesión de Jude Bellingham, fueron serios en defensa, pero una salida blanda en la segunda parte permitió que Jorge De Frutos igualara el encuentro (1-1). Courtois volvió a jugar un papel clave sosteniendo a los suyos cuando todavía reinaba el empate, evitando que Ratiu pudiera adelantar a los suyos. El Madrid, que llegó al añadido con superioridad numérica, se encontró con un penalti del rayista Mendy sobre Brahim, que materializó Mbappé para mantener a los suyos a un solo punto del Barça y encubrir los pitos del Bernabéu una semana más (2-1).