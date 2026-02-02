Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después del segundo triunfo consecutivo, el técnico de los leridanos, Jordi López, explicó que “hoy era muy difícil ganar y lo hemos logrado”, añadiendo que “el rival es un gran equipo que no está teniendo suerte, pero eso no hacía más fácil el triunfo”. "El hecho de ganar hoy demuestra que este equipo está vivo”, destacó. Aun así, hizo hincapié en que “tenemos un largo camino por recorrer y solo nos queda seguir, porque aún no hemos hecho nada”. El de Cardedeu explicó que “estamos dando pasos hacia adelante tanto en los entrenamientos como en los partidos”, pero puso énfasis en que “además de trabajar bien, estamos sacando resultados que al fin y al cabo esto es lo importante”.

El entrenador también tuvo elogios para sus jugadores, especialmente para los defensas cuando declaró que “hemos estado muy bien a nivel defensivo sobre todo en cuanto al orden”. Además, recalcó que “solamente nos han creado peligro a balón parado, no hemos sufrido nada con el balón en juego”. “También estoy contento porque los cambios han aportado mucho”, añadió.

Más allá de la importancia del resultado, el preparador subrayó que “la gran noticia de hoy ha sido la vuelta del Nil Sauret”, añadiendo que “me alegro mucho porque es un gran jugador y no es nada fácil hacer su partido después de más de dos meses parado”. Además, contó que “cuando iba a entrar al campo solo le he dicho que disfrutara, nada más”.