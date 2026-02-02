Nuevo triunfo vital

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

Victoria de enorme valor la que logró ayer el Mollerussa ante el Vic (2-0) en un duelo directo de la zona baja, que le permite afrontar la tercera semana seguida fuera del descenso. El conjunto del Pla d’Urgell volvió a demostrar su buen momento de forma y encadenó su cuarto partido sin perder, gracias a los tantos en el tramo final de Lamin y Aleix Ruiz.

El encuentro comenzó con un Mollerussa muy intenso, presionando alto y jugando durante los primeros quince minutos en campo contrario. Fruto de ese dominio llegó la primera ocasión clara del partido en el minuto 1, con una falta peligrosa que Dueso remató con potencia, obligando al guardameta visitante a intervenir. Poco después, en el minuto 12, Scuri robó un balón y se plantó solo ante la portería, dejando la pelota atrás para Folch, pero entre el portero Mora y Pladevall desbarataron la acción.

Con el paso de los minutos, el Vic consiguió equilibrar el juego y en el 19 llegó la jugada más polémica de la primera mitad, con un gol anulado a Chema Moreno por falta previa sobre Lucas Pariente. A partir de ahí, el ritmo bajó y apenas se registraron ocasiones claras. En el 29, el Vic perdió a Eric Vega por lesión, entrando Salamanca en su lugar. Antes del descanso, el Mollerussa volvió a avisar con una buena acción de Lamin, que filtró un balón al espacio para Scuri, aunque Pladevall desvió su disparo a córner.

La segunda parte arrancó con igualdad y pocas llegadas, hasta que los cambios comenzaron a dar aire al Mollerussa. En el minuto 67, Garrido estuvo cerca de adelantar a los visitantes con un potente disparo que rozó el travesaño. Poco después, la entrada de Alpha por Dueso dio un nuevo impulso al ataque local. El gol llegó en el minuto 73 tras una gran acción colectiva: Scuri cortó un contragolpe del Vic, llegó hasta línea de fondo tras un rechace y sirvió el balón atrás para Lamin, que solo tuvo que empujarlo a la red (1-0). Con el marcador a favor, el Mollerussa buscó sentenciar y lo logró ya en el tiempo añadido. En el minuto 95, Scuri culminó un contraataque asistiendo a Aleix Ruiz, que definió a placer para cerrar el 2-0 definitivo.

Cazorla: “Es una victoria muy trabajada, hemos competido bien”

Tras la victoria del Mollerussa, su entrenador, Manel Cazorla, destacó el gran trabajo colectivo: “Sabíamos que sería un encuentro complicado y creo que el equipo ha competido muy bien desde el primer minuto. Ha sido una victoria muy trabajada”, señaló. El técnico valoró especialmente el inicio del partido, cuando “hemos tenido ocasiones para adelantarnos”. Sobre la segunda parte, subrayó la importancia de mantenerse “compactos y juntos”, reduciendo espacios y siendo sólidos en defensa. “El gol nos ha dado un punto de tranquilidad, pero en ningún momento hemos dejado de entender que el partido no estaba cerrado”, afirmó el técnico, quien también dejó claro que "esta victoria es importante, pero no definitiva. Hay que seguir con humildad y mantener este nivel de compromiso”.