El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la rescisión del convenio de uso del Camp d'Esports con el Lleida

❘ lleida ❘El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificado al Lleida CF la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el club y confirma la resolución del convenio de uso del Camp d’Esports acordada por el pleno municipal en enero de 2022, antes de la llegada de Luis Pereira a la presidencia de la entidad.

La resolución, dictada por la Sección Contenciosa-Administrativa del alto tribunal catalán, ratifica la decisión adoptada por la Paeria el 28 de enero de 2022 de rescindir el convenio firmado en 2017 para la utilización del estadio municipal. La sentencia no es firme y el club anunció que valorará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en función de los avances que se produzcan en las próximas reuniones previstas con el ayuntamiento para negociar un nuevo acuerdo de uso.

El pronunciamiento del TSJC llega un año después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lleida desestimara el recurso presentado por el Lleida CF contra la resolución municipal que acordaba la rescisión del convenio. Tras ese revés en primera instancia, el club optó por recurrir en apelación ante el TSJC, que ahora ha confirmado el criterio del juzgado leridano.

Se trata de un procedimiento distinto al resuelto recientemente por el propio TSJC en relación con la petición de la Paeria de expulsar al club del Camp d’Esports por la vía de la ejecución provisional de la sentencia. El TSJC avalaba la potestad del consistorio para resolver el convenio, pero descartaba que la recuperación de la posesión pudiera ejecutarse por la vía judicial.

En paralelo a los litigios, el Lleida CF y la Paeria han reactivado el diálogo institucional. El pasado 29 de enero ambas partes acordaron la creación de un grupo de trabajo, en el primer encuentro en dos años entre el club y el alcalde, Fèlix Larrosa. El club ha presentado ya un documento de consideraciones al borrador del nuevo convenio de uso del estadio y del Annex propuesto por el ayuntamiento. En él plantea modificaciones para reforzar su posición como usuario principal de la instalación y garantizar la viabilidad de su proyecto deportivo.