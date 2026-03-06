Fallece a los 94 años el montañero Lluís Garrofé

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El montañero y maestro leridano Lluís Garrofé i Consul falleció ayer a los 94 años, dejando tras de sí una larga trayectoria vinculada al excursionismo y a la enseñanza. Nacido en 1931 en Tartareu, fue considerado una de las figuras más singulares del montañismo catalán por su perseverancia en la montaña y por su forma de entender el alpinismo como una escuela de vida.

Garrofé alcanzó un reconocimiento especial cuando, a los 81 años, completó todos los picos de más de 3.000 metros del Pirineo. Aquella gesta lo situó entre las personas de mayor edad en lograrlo y le valió el Piolet de Juli Soler i Santaló, una distinción reservada a quienes lo logran. Su relación con la montaña se prolongó durante décadas y estuvo ligada a su vocación pedagógica. Durante años ejerció como maestro transmitiendo a sus alumnos valores como el esfuerzo, la constancia y el respeto por la naturaleza.

En 2016 protagonizó otra ascensión recordada al subir el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. A los 84 años alcanzó el Gilman’s Point (5.685 m) acompañado de su nieta Irina. Garrofé también recogió su experiencia vital en el libro Caminar per ser feliç, donde explicó hábitos que habían marcado su vida, como la actividad física diaria o una alimentación equilibrada. El funeral se celebrará hoy en la iglesia parroquial de Tartareu.