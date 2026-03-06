Un legado para la ciudad

El Archivo Municipal de Lleida incorpora desde hoy el fondo documental de la histórica Unió Esportiva Lleida, un conjunto que pasa a formar parte del patrimonio de la ciudad. La donación, formalizada ayer en el Salón de Plenos de la Paeria, reúne 536 cajas con documentos generados entre 1939 y 2011, más de siete décadas de actividad deportiva, institucional y social vinculada al club. El acto estuvo presidido por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompañado por el adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, y por la jefa del Archivo Municipal, Iolanda Enjuanes. A la ceremonia asistieron concejales, antiguos presidentes, entrenadores, futbolistas y técnicos vinculados al club.

Larrosa destacó emocionado el valor simbólico de la entidad –en la que su padre fue guardameta en los años 50– para la ciudad. “Es un símbolo compartido, un espacio de recuerdos, de alegrías, de domingos en el campo y de generaciones que han crecido con sus colores. Es una parte indisociable de la historia contemporánea de Lleida”, afirmó. El alcalde subrayó que, con esta donación, “esa historia pasa a ser formalmente patrimonio de todas y todos los leridanos”.

Más de 2.500 fotos y 300 vídeos

El fondo constituye el primer archivo de una entidad deportiva que ingresa en el Archivo Municipal y también el mayor fondo particular recibido hasta ahora. Las 536 cajas contienen más de 2.500 fotografías, cerca de 300 vídeos de partidos, libros de actas, correspondencia, listados de socios y diversa documentación institucional. A partir de ahora se iniciará un proceso técnico de clasificación, descripción y evaluación para determinar qué materiales se digitalizarán, con el objetivo de garantizar su conservación y facilitar su consulta pública.

Larrosa agradeció al Lleida CF haber facilitado la cesión del fondo y añadió una reflexión personal. “El fondo aún no está completo”, señaló. “Sería muy positivo que los propietarios del nombre del club pudieran donarlo a la Paeria para garantizar una custodia adecuada de lo que significa el Lleida para todos nosotros”.

Por su parte, Marc Torres defendió que la documentación debía permanecer en la ciudad. “La historia de la UE Lleida no se compra ni se vende. Tampoco se protege registrándola en una oficina de Madrid; se protege con actos como el de hoy, cediendo esta documentación a la ciudad para que sea cuidada y para que todo el mundo pueda acceder a ella”, afirmó. Según añadió, preservar el archivo permitirá reforzar el vínculo entre el club y la ciudad: “Si conocemos nuestra historia, no solo tendremos más sentimiento de pertenencia, sino que entenderemos mejor el presente y podremos trabajar con más perspectiva por el futuro del Lleida”.

Durante el acto también intervino Iolanda Enjuanes, quien recordó que el club se constituyó formalmente en 1947 y agradeció la labor de su equipo de trabajo y del periodista Oriol Jové, uno de los impulsores de la iniciativa. Asimismo, tuvo un recuerdo para el periodista deportivo Dani Badia, fallecido en 2022, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la historia del club. El acto incluyó la proyección de un vídeo conmemorativo y la exhibición de algunos documentos cedidos.