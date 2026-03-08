El Atlètic Lleida vuelve al Ramon Farrús perdiendo contra el Poblense (1-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha perdido por 1-2 ante el Poblense en el partido de su retorno al Ramon Farrús, en un encuentro marcado por la contundencia visitante en la primera mitad y la reacción local insuficiente después del descanso. Los de Lleida han sufrido especialmente durante los primeros 45 minutos, cuando los mallorquines han aprovechado su efectividad dentro del área para llevarse una ventaja de dos goles al descanso.

La primera mitad ha resultado claramente favorable a los intereses del conjunto balear. En el minuto 7, Peñafort ha abierto el marcador con un remate de cabeza al segundo palo que ha dejado sin opciones al portero local. El Atlètic Lleida ha acumulado tarjetas amarillas para Moró, en el minuto 14, y para Dauda, al 27, mientras buscaba sin éxito el camino hacia la portería rival. En el minuto 25, Prohens ha aprovechado un rechazo de Pau Torres para establecer el 0-2 con un gol que reflejaba la superioridad visitante. La polémica ha llegado al minuto 33, cuando el árbitro ha anulado un gol a Bilal por un fuera de juego posicional de Boris que ha generado protestas locales. Zapatero, portero del Poblense, ha demostrado su seguridad con un gran paro en el minuto 30.

La salida de la segunda mitad ha traído cambios inmediatos, con Carlos Cobo sustituyendo Aser en el minuto 45 en un intento de cambiar la dinámica del partido. El Atlètic Lleida ha intensificado la presión pero ha seguido encontrando dificultades para generar ocasiones claras. Nil Sauret ha visto la tarjeta amarilla en el minuto 57, y acto seguido Quim Utgés ha entrado por Bilal al 58, aunque el atacante ha sido amonestado sólo un minuto después por simular un penalti.

En el minuto 65, Boris Garrós ha recortado distancias con un buen remate dentro del área que ha fusilado el portero rival para establecer el 1-2. Esta diana ha insuflado esperanzas en la gradería de Ramon Farrús y ha obligado al entrenador local a buscar más alternativas ofensivas. En el minuto 72, han entrado Alya y Asier en sustitución de Boris y Nil Sauret para intentar presionar todavía más el área visitante.

Los últimos compases del partido han mostrado un Atlético Lleida volcat al ataque pero sin la precisión necesaria para empatar. Samsó ha entrado en el terreno de juego en el minuto 85 por Campins, mientras que el Poblense ha hecho un triple cambio simultáneo con Gori, Victor y Alberto. En el minuto 92, Samsó ha dispuesto de una ocasión peligrosa después de mover la pelota de lado a lado, pero su chute ha resultado demasiado flojo. El tiempo se ha agotado sin que los leridanos consiguieran el gol del empate, certificando una derrota que deja tocados los locales muy lejos de la salvación directa.