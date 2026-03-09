Cuesta abajo

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Las jornadas van pasando y el Atlètic Lleida sigue sin acercarse a las posiciones de permanencia. De hecho, a falta de ocho partidos, los de Jordi López se alejan aún más tras la derrota de ayer contra el Poblense (1-2) en el regreso del equipo al Ramon Farrús. Aun así, los resultados no terminaron de perjudicar del todo los intereses leridanos, ya que el equipo que ocupa la zona de play out, el Valencia Mestalla, empató (1-1) en el campo del Girona B. Además, el Ibiza, que marca la salvación, perdió en casa contra el Barbastro (1-2), que se mete de lleno en la pugna para salir de la zona caliente. Así pues, a pesar de que la diferencia no se ampliara, la moral va decayendo tanto por las pocas jornadas que restan como por la competencia por salir del pozo.

Ayer, además, visitaba el Farrús el Poblense, equipo revelación que, tras ser un recién ascendido de la Tercera RFEF, se encuentra en segunda posición habiendo sido líder la mayor parte del campeonato. Y los mallorquines hicieron valer su superioridad en los primeros minutos, sobre todo en el minuto 7 cuando con tres pases se plantaron en el área con un centro para Penyafort que cabeceó a placer (0-1). Los visitantes no se conformaron con el primero y en el 23 doblaron la ventaja cuando Prohens empujó el balón tras el rechace de Pau Torres (0-2).

Los leridanos por su parte, se veían con el agua al cuello y empezaron a lanzarse al ataque. A la media hora de partido le anularon un gol a Bilal tras un fuera de juego posicional de Boris Garrós. Cinco minutos después, en el 35, Jaume Pascual pudo reducir distancias con un tiro forzado dentro del área, pero se encontró con las piernas del meta Sabater.

El segundo tiempo bajó las pulsaciones y ninguno de los dos equipos amenazaba con el gol, aunque el Poblense frenó el arreón inicial, siendo el Atlètic Lleida el que daba más sensación de peligro. Precisamente, durante ese ligero dominio, Boris Garrós devolvió las esperanzas al Farrús tras rematar un córner delante de portería (1-2).

A partir de aquí, los del Segrià tiraron más de cabeza que de corazón, hecho que provocaba desaciertos en las decisiones finales mientras que los baleares se conformaban sin pasar apuros en defensa, mientras esperaban su oportunidad en un contragolpe.

Jordi López, por su parte, sacudió el árbol al ver que el equipo estaba muy lejos de puntuar, y cambió de sistema –del 4-2-3-1 inicial al habitual 4-4-2–, e introdujo piernas frescas –entre ellas las de Marcel Samsó, que volvía tras cuatro meses fuera. Curiosamente, en el minuto 90, Samsó tuvo la única buena ocasión para forzar el empate cuando recibió liberado de Jaume Pascual, pero su tiro con el interior fue a las manos de Sabater para desesperación de todo el Farrús que no fue talismán y a la vez presenció otra derrota del Atlètic Lleida, que el domingo tiene una nueva final en uno de los campos más difíciles del grupo, el del Atlético Baleares.