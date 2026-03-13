Aliaga seguirá de presidente

Albert Aliaga seguirá al frente del Força Lleida salvo giro inesperado de última hora. El actual dirigente es el único que ha presentado candidatura a las elecciones a la presidencia del club para los próximos seis años, cuyo plazo finalizó la pasada medianoche. Al cierre de esta edición no se había registrado ninguna otra lista alternativa, aunque el club no hizo ningún comunicado oficial al respecto.

Aliaga forma parte de la junta directiva desde el verano de 2016 y accedió a la presidencia el 9 de julio de 2020, después de prosperar la moción de censura presentada por la gran mayoría de los directivos contra el entonces presidente, Félix González. Desde ese momento ha encabezado el proyecto en una etapa marcada por los éxitos deportivos y sociales, logrando un histórico ascenso a la Liga ACB.

Pese a que únicamente se haya presentado una candidatura, el proceso electoral seguirá adelante tal y como establecen los estatutos. El primer paso será el periodo de presentación de alegaciones, que estará abierto entre el 13 y el 16 de marzo. Estas deberán ser estudiadas por la junta electoral, formada por los vicepresidentes Pep Castarlenas y Toni Cudós, además del secretario Juan Biurrun, que resolverá el día 17. Posteriormente se abrirá un plazo para la presentación de recursos entre el 18 y el 20 de marzo. Una vez superadas estas fases, las elecciones, que serán un mero trámite, se celebrarán el día 22 de marzo, una hora antes del Hiopos-Joventut.

En los comicios podrán participar los dieciséis socios que forman parte actualmente del club. Además de los mencionados Aliaga, Castarlenas, Cudós y Biurrun, también podrán concurrir otros miembros de la anterior junta, María Alba Zaragoza, Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol y Andreu Cabezudo, así como tres de los socios fundadores que actualmente no forman parte de la misma: el expresidente Félix González, Pere Pauné y Francesc Ojeda. En el censo de socios también figuran incorporaciones recientes, entre ellas Sisco Pujol, actual directivo del FC Barcelona, y Roland Vigatà, vinculado al grupo empresarial Asysum.