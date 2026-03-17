“Sueño con ir a unos JJOO”

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Mariona Armero (Lleida, 14-4-2009) es historia viva del atletismo y ha puesto el nombre de Lleida en lo más alto del panorama atlético español tras establecer un récord de España en los Estatales sub 18 de pista cubierta. En Antequera (Málaga), Armero no tuvo rival y con una marca de 23.64 consiguió el mejor registro europeo de 2026, el cuarto del mundo y el séptimo de toda la historia en la categoría, consagrándose como una de las atletas con más futuro del panorama internacional. Una velocista que siempre ha estado ligada al Lleida UA y tiene un sueño: “Llegar a unos Juegos Olímpicos o a los Mundiales”.

La leridana persigue su objetivo sin obsesión, sabedora de que “aún queda muy lejos”, y está centrada en el presente. En seguir entrenando tras coronarse campeona de España en los 200 metros en pista cubierta y, con tan solo 16 años, pulverizar los récords de la prueba en la categoría sub18 y sub20, ambos en posesión de Jaël Bestué. La prueba fue breve. Solo duró 23.64 segundos para la leridana, que, a pesar de haber visto su marca reflejada en el electrónico, sigue sin creérselo del todo. “Cuando vi el resultado me quedé muy sorprendida, pero también satisfecha por haber conseguido buenos resultados después de un fin de semana de muchos nervios”, remarca. A pesar de su sorpresa, el resultado es la consecuencia de muchos años dedicados al atletismo. Incontables jornadas en Les Basses, donde ayer recibía la felicitación de todo el mundo y donde ha forjado su camino. “Empecé a los nueve años y llevo toda la vida dedicada al Lleida UA, donde empecé con juegos y después pasé a entrenamientos de salto y velocidad”, explica Armero. Por el camino hasta la reciente gesta, la leridana se ha proclamado campeona de España sub14 de triatlón, campeona sub16 de los 300 metros y bicampeona sub 18 en los 200. En esta línea, su técnico desde los 9 años, Tatan Vidal, apunta que la clave está “en la constancia, sufrir y estar aquí cada tarde”. Además, para el preparador leridano, la gesta de Mariona “es una satisfacción enorme. Los récords nunca son el objetivo, pero sí una consecuencia de su talento y sacrificio”.

Armero tiene un sueño: poder llegar a unos Juegos Olímpicos, y su técnico la ve capaz de hacerlo. “Tiene futuro y puede llegar a conseguirlo, pero hay muchos factores que pueden influir”, apunta Vidal. En el fondo, los dos están centrados en seguir trabajando, “en ir a los campeonatos de España y los Europeos”, según Armero, y dejar los sueños para el futuro, que ya se encargará de decidir.