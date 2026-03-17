Tàrrega renueva la cúpula del pabellón por 47.221 euros

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El ayuntamiento de Tàrrega está llevando a cabo la renovación de la cúpula del Pavelló Municipal d’Esports, una actuación destinada a modernizar el equipamiento y mejorar su eficiencia energética tras casi cuatro décadas de uso con una inversión de 47.221 euros. La cubierta original, instalada en 1986, presentaba un notable deterioro.

Los operarios han retirado la antigua cúpula y están instalando una nueva estructura de policarbonato de última generación, que permitirá mejorar el aislamiento térmico del edificio y optimizar su consumo energético. También se han ejecutado otras mejoras, como la instalación de 36 placas fotovoltaicas y un tratamiento de impermeabilización en la cubierta para solucionar las filtraciones de agua. Paralelamente, el consistorio ha iniciado la segunda fase del proyecto energético con la instalación de otros 180 paneles solares en el recinto del Parc Esportiu. El conjunto de mejoras asciende a 158.796 euros y cuenta con apoyo de la Generalitat.