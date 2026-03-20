Márquez no se ve favorito en la vuelta de Brasil al Mundial

Moreira homenajea a Senna. El brasileño afincado años atrás en Alcarràs homenajeará al ídolo automovilístico local Ayrton Senna con un casco réplica del que llevaba en su día el añorado tricampeón de F1. “Es un sueño correr aquí”, dijo. - MOTOGP

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Marc Márquez tenía 11 años cuando el Mundial de motociclismo visitó por última vez Brasil. Más de dos décadas después, el certamen regresa al país sudamericano y el leridano lo hace con la vitola de favorito al tratarse de un circuito nuevo, una situación en la que siempre se ha desenvuelto bien. No obstante, el nueve veces campeón mundial relativiza esa fama. El escenario será el Circuito Ayrton Senna de Goiânia, una pista desconocida para todos los pilotos actuales. Márquez explica que el reto inicial será total: “Pista a ciegas. Tienes primero que entender la pista, ver dónde estás, cómo te adaptas, cómo se adapta tu estilo de pilotaje, cómo te encuentras y a partir de ahí ir construyendo el fin de semana”. Aun así, su primera impresión es positiva: “La pista se ve bonita, se ve bien”, aunque advierte que la meteorología puede jugar un papel clave, ya que “quizá el principal problema del fin de semana serán esas tormentas”.

Sobre su reputación como especialista en este tipo de contextos, el piloto de Cervera matiza esa etiqueta: “Sí que ha sido siempre uno de mis puntos fuertes llegar a un circuito nuevo, por mi estilo de pilotaje, en mi carrera deportiva”. Sin embargo, apela a la cautela al recordar experiencias recientes: “Bueno, especialista… era especialista. De los nuevos a los que hemos ido, como Portimao o Indonesia, ahí no he sido especialista”. Por eso, insiste en que todo dependerá de la adaptación.

Marc también subraya una característica importante del circuito brasileño: su longitud. “Es una pista cortita. Esto hará que tengamos que hacer muchísimas vueltas y prácticamente no sea nueva ya el sábado”, explica. A diferencia de los trazados largos, donde puede haber más margen para improvisar, aquí el secreto estará en la precisión, y reconoce que “en las cortitas es ponerse al sitio y cuidar todos los detalles porque das muchas vueltas en la misma curva”.

En cuanto a su estado físico después de la operación del año pasado, Márquez transmite optimismo. “Estoy contento, porque he sentido pasitos, una evolución constante, que es lo importante”, asegura. Destaca especialmente que ha podido encadenar sesiones exigentes de entrenamiento: “Ha sido la primera vez que he podido hacer dos días de motocross casi seguidos”. Con esa progresión, el piloto afronta el regreso de Brasil con ganas después del abandono en Tailandia.