El leridano Eduard Pons, preparador físico de la selección española: «Ganar un Mundial no está ni en tus sueños»

Eduard Pons posa con el trofeo sobre el césped del MetLife Stadium, tras concluir la final del Mundial.

Ha ganado Ligas y Champions a lo largo de 12 años con el Barcelona, pero ahora es campeón del mundo con España. ¿Se asimila de la misma manera?

No tiene comparación. Hasta que no lo vives no eres consciente de la dimensión que tiene un Mundial. Ser campeón del mundo está por encima de cualquier otro título. Es algo que trasciende al propio fútbol y que marca para siempre.

¿Qué sintió en las horas previas a la final?

Había esa calma tensa lógica de un partido tan importante, pero también mucha naturalidad. Estos futbolistas llevan toda la vida compitiendo al máximo nivel. Evidentemente sabían que era una final del Mundial, pero la afrontaron con una serenidad admirable. Esa fortaleza mental también explica por qué este equipo ha llegado tan lejos.

Usted es readaptador y especialista en control de carga. Es un trabajo muy poco visible pero de suma importancia. ¿En qué consiste realmente?

Nuestro trabajo (el equipo de preparadores físicos estuvo capitaneado por Carlos Cruz) es acompañar al futbolista para que llegue en las mejores condiciones posibles. En esta concentración utilizamos mucho la tecnología GPS para controlar la carga de entrenamiento y ofrecer información al preparador físico sobre cómo dosificar el esfuerzo. Además, ayudamos en gimnasio, en procesos de recuperación y en cualquier necesidad del cuerpo técnico.

España recuperó durante el torneo a jugadores que llegaban con molestias físicas. ¿Ese fue uno de los grandes retos?

Sí. Había futbolistas que venían de lesiones o con poca continuidad en sus clubes. Entre todo el equipo de preparación física fuimos ajustando las cargas para que llegaran en condiciones óptimas a los partidos decisivos. La idea era que, cuando el seleccionador decidiera utilizarlos, estuvieran preparados para rendir desde el primer minuto.

Usted lleva años investigando sobre tecnología aplicada al fútbol. ¿Hasta qué punto está cambiando este deporte?

Muchísimo. La tecnología no sustituye al talento, pero sí ayuda a optimizarlo. Hoy conocemos mejor las exigencias físicas, la recuperación o la prevención de lesiones. Hace diez años el fútbol era diferente. Ahora los jugadores son auténticos Fórmula 1 y detrás de ellos existe un equipo multidisciplinar que utiliza datos para tomar mejores decisiones.

¿Cómo ha sido la convivencia diaria en un grupo con tantas estrellas?

Lo que más me ha sorprendido ha sido precisamente la normalidad. Son futbolistas de máximo nivel, pero siguen siendo personas. Ha habido un ambiente extraordinario. Nadie se ha sentido por encima del grupo y eso explica buena parte del éxito. Ha sido una auténtica familia.

¿Hubo algún jugador que le sorprendiera especialmente?

Prefiero hablar del colectivo. Desde los titulares hasta quienes salían desde el banquillo, todos aportaron muchísimo. No hubo un solo futbolista que desentonara. En este Mundial el verdadero protagonista ha sido el equipo.

El seleccionador Luis de la Fuente transmite cercanía. ¿Es igual en el día a día?

Exactamente igual. Es una persona muy próxima, muy humana y con una enorme experiencia. Crea un ambiente de confianza que facilita muchísimo el trabajo de todos.

Después de tantos años en el Barça y ahora en la selección, ¿qué conclusión extrae?

Que el éxito siempre pertenece a los jugadores. Nosotros debemos ser humildes. Siempre les digo a mis alumnos del Inefc que nuestro trabajo consiste en ayudar al máximo y molestar lo menos posible. Si consigues eso, ya estás aportando mucho al rendimiento del equipo.

También es profesor universitario. ¿Qué intenta transmitir a quienes quieren dedicarse al alto rendimiento?

Que nunca dejen de aprender y que entiendan que la ciencia y la práctica deben ir de la mano. La tecnología es una herramienta extraordinaria, pero al final trabajamos con personas. Hay que escuchar, observar y comprender al deportista antes que cualquier dato.

Empezó en el fútbol sala, pasó por Balaguer, la UE Lleida, el Almería y el Barcelona. ¿Pensó alguna vez que acabaría levantando una Copa del Mundo?

Nunca. Cuando trabajas en categorías modestas solo piensas en hacerlo bien y seguir creciendo. Después llega el Barcelona y ya parece que has alcanzado el máximo. Un Mundial ni siquiera entra en tus sueños. Por eso todavía hoy miro las fotografías y me cuesta creer que haya formado parte de esta experiencia.

¿Qué le queda después de ser campeón del mundo?

Disfrutarlo con mi familia y valorar el camino recorrido. Tengo ahora 55 años y soy consciente de que estoy en la recta final de mi carrera. Lo vivido este verano quedará para siempre. Pienso que el día que tenga un mal momento siempre recordaré que tuve el privilegio de formar parte de un equipo que hizo historia.