Del Sícoris a la selección: La leridana Queralt Vinós da el salto al equipo estatal júnior de conjuntos

La gimnasia rítmica leridana vuelve a situarse entre la élite estatal. La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) hizo pública el viernes la composición del equipo nacional júnior de conjuntos para la temporada 2026-2027, una lista en la que figura la leridana Queralt Vinós, del Sícoris Club. La gimnasta se incorporará al grupo de trabajo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, donde desarrollará la próxima temporada junto al resto de deportistas seleccionadas.

La inclusión de Vinós supone el premio a un curso sobresaliente y culmina un exigente proceso de selección impulsado por la RFEG dentro de su Plan Global 2026. Tras superar las fases de Tecnificación, Preselección y Selección, la deportista del Sícoris ha convencido al cuerpo técnico nacional para formar parte del conjunto que representará a España en la categoría júnior.

Su convocatoria no ha sido una sorpresa. La leridana ya había sido citada para participar en la concentración de la Preselección III, celebrada a principios de mes en el CAR de León, última evaluación antes de la confección definitiva del equipo.

Entre sus logros más destacados figura el reciente subcampeonato de España en el ejercicio de mazas, conseguido en el Campeonato de España Absoluto disputado en Guadalajara. Además, contribuyó al título de campeona de España por autonomías conquistado por la selección catalana, consolidándose como una de las jóvenes gimnastas con mayor proyección del panorama nacional.

Una gran progresión

Su progresión ya había quedado patente el pasado mes de marzo, cuando el Sícoris Club aportó cuatro gimnastas (Nayeli Ginés, Ona Barrau, Ares Subirà y la propia Queralt Vinós) a la primera fase que se hizo de la preselección estatal. La entidad leridana fue entonces el club con mayor representación de España y el único catalán presente en aquella convocatoria, un hecho que ya evidenciaba el excelente trabajo de cantera que desarrolla.