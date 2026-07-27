Herrera seguirá un año más en el Balàfia Volei

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El Rodi Balàfia Vòlei contará una temporada más con el jugador venezolano Eddy Herrera, que ha renovado con la entidad leridana para formar parte de la plantilla que competirá esta temporada en Superliga 2.

Herrera, de 43 años, jugará su séptima campaña consecutiva con el club para seguir aportando su talento ofensivo al equipo. Además, asumirá las funciones de segundo entrenador para formar parte del staff técnico dirigido por Manu Blanco.

Eddy Herrera, que ha sido internacional con la selección de Venezuela, cuenta con una trayectoria deportiva destacada y ha disputado parte de su carrera en las máximas categorías de Francia, Estonia, Colombia o Finlandia, donde ganó la Liga y la Copa y fue reconocido como mejor jugador de la competición (2007 y 2009).