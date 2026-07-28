El AEM inicia la pretemporada 2026-2027 con las revisiones médicas

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El primer equipo femenino del AEM inició ayer la pretemporada 2026-2027 con las pruebas médicas. Las jugadoras se sometieron al examen previo a los primeros entrenamientos bajo las órdenes del nuevo técnico, Samu Luna, que arrancarán mañana. Estas revisiones suponen el primer paso de una pretemporada que servirá para que el cuerpo técnico comience a trabajar con la plantilla e integre a las 10 nuevas incorporaciones de cara al curso en Segunda Federación. El primer compromiso del conjunto leridano en la pretemporada será el próximo miércoles día 5 de agosto ante el Ona Sant Adrià. Cuatro días después se estrenará en el Recasens ante el Espanyol B.