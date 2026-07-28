Toni Seró, de 43 años, vuelve a CH Juneda tras 13 temporadas en Francia

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El CH Juneda ya tiene cerrada la plantilla para el histórico debut en la Nacional Catalana, la máxima categoría del hockey catalán y la tercera a nivel estatal que logró el pasado mes de junio tras imponerse en el play off. La entidad ha incorporado cuatro fichajes para cubrir las bajas por retirada de jugadores emblemáticos, con un nombre que sobresale por encima del resto: Toni Seró, que a sus 43 años vuelve al club de su localidad después de trece temporadas compitiendo en Francia.

Formado en la cantera del Juneda, Seró desarrolló una brillante trayectoria en la OK Liga con Alcoi, Lleida Llista y Noia antes de iniciar en 2013 una exitosa etapa en el hockey francés. Allí defendió las camisetas del HC Quévert, el SCRA Saint-Omer y el US Coutras, club del que procede. En Francia conquistó tres ligas y dos Copas de Francia, además de proclamarse máximo goleador de la competición en dos ocasiones. El propio jugador reconoce que el momento de regresar había llegado. “Me ofrecieron continuar, pero tenía pensado volver porque ya estaba un poco cansado y buscaba un cambio”, explica. Su vuelta, además, coincide con el mejor momento de la historia reciente del Juneda. “La motivación es muy alta, no solo por volver al club donde me formé, sino porque este año han subido de categoría”, señala. Seró considera que puede ser una pieza importante en el vestuario. “Puedo aportar experiencia al equipo para conseguir el objetivo de la permanencia”, añade.

Junto a Seró también llegan el argentino Santi Maure, procedente igualmente de la liga francesa, y los jóvenes Nil Santacana, jugador formado en la base del Igualada que ya acumula experiencia en Nacional Catalana tras su paso por el Bell-lloc, y el portero Nil Pagès. Estas incorporaciones compensan las retiradas de Manu Necchi, los capitanes Ramon Capdevila y Roger Cornudella, y el goleador Xavi Solera. “Hemos buscado rejuvenecer la plantilla con jugadores que ya tienen experiencia en Nacional Catalana para que la transición sea rápida”, afirma el entrenador del equipo, Mathias Escudero.