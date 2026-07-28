Vuelta al trabajo: Atlètic Lleida y CFJ Mollerussa arrancan la preparación para la próxima temporada con objetivos dispares

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Atlètic Lleida y Mollerussa arrancaron ayer sus respectivas pretemporadas con una primera toma de contacto para empezar a coger ritmo de cara al próximo curso en el que ambos equipos competirán en el grupo V de Tercera RFEF, pero con objetivos dispares. Los de Cappont aspiran a subir, mientras que los del Pla d'Urgell buscan a toda costa la permanencia.

Por su parte, el conjunto de Cappont vivió su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Juan Carlos Bletrán, que pudo empezar a trabajar con un equipo que ha incorporado hasta 15 jugadores. En ese sentido, el técnico aragonés valoró positivamente esta primera sesión y destacó que “tenemos la plantilla casi completa, tan solo nos falta alguna aportación más”. “Ha sido una primera sesión de toma de contacto porque hay mucho jugador nuevo”, añadió.

El Atlètic Lleida seguirá trabajando en el Ramon Farrús toda la semana tras la clausura del Camp d’Esports por un brote de legionela y llevará a cabo su preparación en Lleida por la cancelación de su stage en Garós. Su primer amistoso será el 8 de agosto ante el Barbastro y debutará en la Liga el 6 de septiembre ante el Cornellà de Leo Messi en casa.

Por otro lado, el Mollerusa también arrancó la pretemporada. Manel Cazorla, que el curso pasado consiguió la permanencia, se puso al frente de un equipo que buscará “trabajar día a día e intentar no sufrir, aunque los resultados nos dirán dónde estaremos”, apuntó el técnico de Valls.

Los del Pla d’Urgell cuentan con hasta nueve caras nuevas —sin contar a Campanera que el curso pasado ya estuvo cedido por el Reus— tras un verano en el que “hemos conseguido el 95% de jugadores que queríamos”, aseguró un Cazorla que se mostró satisfecho y con “muchas ganas” de empezar a trabajar. Mañana comenzarán un stage de tres días en Rialp, el 8 de agosto disputarán el primer amistoso ante el Fraga y el 6 de septiembre debutarán en Liga ante el Tona a domicilio.