El Barça Femení comienza sus entrenamientos de pretemporada

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Tras las revisiones médicas y las pruebas físicas del pasado lunes, las jugadoras del FC Barcelona comenzaron ayer, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, los entrenamientos de pretemporada.

Bajo las órdenes de Pere Romeu, a las 9.00 de la mañana, las vigentes campeonas de Europa se pusieron en marcha para completar la primera sesión preparatoria, incluídos los tres nuevos fichajes: la portera estadounidense Tyler McCamey y las defensas Renee van Asten y Martina Fernández, además de la incorporación de la portera del Barça B Khadijah Cissé.

El primer entrenamiento de los cuatro programados para esta semana, en el que también participaron las jugadoras del filial Julia Torres, Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalía y Liv Pennock, se centró en la preparación física, sin dejar de banda los ejercicios con pelota. Por su parte, el club azulgrana comunicó que Aitana Bonmatí seguirá una planificación individualizada de recuperación para afrontar las molestias en el tobillo que acarrea desde la pasada temporada.