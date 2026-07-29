El bracista de Ponts Martí Nosàs, de 16 años, ficha por el CN Sant Andreu

Publicado por E. GRÀCIA SABATÉ Creado: Actualizado:

El nadador de 16 años Martí Nosàs (Ponts, 2 de junio de 2010) puso fin a su etapa en el CEN Balaguer tras diez temporadas para fichar por el Club Natació Sant Andreu. Su entrenador hasta ahora, David Pifarré, asegura que ya desde sus inicios vio potencial en Nosàs: “Llegó cuando era muy pequeño y entonces ya despuntaba”. “Es un orgullo para el club que Martí tenga esta oportunidad para seguir creciendo como deportista”, apuntó Pifarré.

Nosàs, que la temporada pasada consiguió el bronce en los estatales de 100 y 200 braza, valoró positivamente la progresión en su primer año en categoría junior: “La temporada ha sido muy buena, he mejorado mucho mis marcas”.

El joven de Ponts, que entrena 17 horas a la semana, consideró que la mejor decisión para compaginar las sesiones de entrenamiento con sus estudios de Bachillerato era buscar una alternativa que se lo facilitara: “Pasaba mucho tiempo que no podía aprovechar en el trayecto entre Ponts y Balaguer”.

Así, la decisión fue trasladarse a Barcelona, a casa de su abuela, cerca de las piscinas del Sant Andreu: “Es uno de los mejores clubes de España. Tendré entrenadores especialistas en braza y compartiré preparación con compañeros de campeonatos”. Preguntado por sus objetivos a medio y largo plazo, Nosàs fue muy claro: “Conseguir medallas en los campeonatos de España y disputar el Europeo”.