Regreso triunfal de Miquel Travé, campeón del mundo en canoa C1

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El palista de la Seu d'Urgell Miquel Travé, reciente oro en canoa de la categoría C1 en la Copa del Mundo disputada en Oklahoma (Estados Unidos), llegó tras un largo viaje ayer al aeropuerto de Barcelona donde fue recibido por sus familiares y amigos.

El deportista leridano se mostró muy orgulloso por los logros conseguidos durante el campeonato, también por su sexto puesto en kayak K1: “Era mi debut en un Mundial en la prueba de kayak y estoy satisfecho con el resultado”, dijo Travé.

Resultado histórico

Pero la gran celebración la protagonizó su primer puesto en canoa C1, su mayor logro internacional, a la vez que el mejor resultado histórico conseguido por un palista en Catalunya y España: “Esta temporada los resultados no habían sido demasiado buenos. Confié en el proceso, sabía que estaba entrenando muy bien”, señaló Travé.

El de La Seu d’Urgell se quedó a las puertas de la medalla en los Juegos Olímpicos de París en 2024 con un quinto puesto y fue subcampeón del mundo por equipos el año 2019. Aun así, ningún resultado tiene el mismo sabor que la medalla de oro: “Era muy difícil, porque la prueba era individual y después de cuatro días de competición”, dijo Travé. A pesar del desgaste físico de los días previos, el campeón del mundo afrontó “con muchas ganas” la prueba que terminó por ganar en el mismo circuito de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Por esta misma razón, Travé se mostró ilusionado, aunque con precaución: “quedan dos años y ocho competiciones para la clasificación a los juegos”.