Un sueño mundialista: La leridana Aixa Charah, campeona de la Copa UNAF, aspira al Mundial sub 17 con Marruecos

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

La portera de Bell-lloc Aixa Charah está viviendo un sueño. En menos de cinco meses ha pasado de defender la portería del juvenil del CF Pardinyes a convertirse en una de las fijas en las convocatorias de la selección femenina sub 17 de Marruecos, con la que recientemente se proclamó campeona de la Copa UNAF tras vencer a Túnez (4-3) y ahora sueña con disputar el próximo Mundial, que se celebrará a partir de octubre en el país norteafricano. “Jugar un Mundial siempre ha sido un sueño y jamás me hubiera imaginado estar tan cerca de lograrlo. Desde febrero, cuando fui a mi primera convocatoria, hasta ahora, estoy viviendo un sueño”, apuntó a SEGRE la guardameta de 16 años.

Su evolución en el equipo dirigido por Youness Rabii ha sido meteórica, pasando de ser convocada por sorpresa a ganar la Copa UNAF, una competición que reúne a las mejores selecciones del norte de África. Además, su participación en el torneo fue destacada, siendo titular en la contundente victoria de ‘Las Leonas del Atlas’ frente Líbia (10-0). “Ganar el primer título no podía darse de mejor forma. Estoy muy contenta y orgullosa de poder formar parte de esto”, destacó una Charah que aseguró estar viviendo estos meses “con mucha intensidad”.

El título conquistado y su titularidad valen mucho más que un nuevo trofeo para sus vitrinas. Son, según la guardameta leridana, “lo mejor” que le ha podido pasar y una inyección de confianza para el futuro: “Poder ser titular ante Líbia me ha servido para ganar más seguridad sobre el terreno de juego y con el staff”, añadió. También ha sido clave en su proceso de adaptación en un equipo en el que comparte vestuario con jugadoras formadas en algunas de las mejores canteras del mundo como la del Barça, PSG, Olympique Lyonnais, Atlético de Madrid o Eintracht Frankfurt, entre otras.

A pesar de que, tal y como explicó la portera, “hay mucha presión física y mental”, su estancia internacional ha sido una experiencia para nutrirse del talento de sus compañeras y “aprender mucho” en medio de un entorno plenamente profesional. “Vengan del equipo que vengan, al final, dentro del campo no dejan de ser compañeras de equipo. Aun así, te hacen mejorar mucho por su talento”, apuntó Charah. Esa progresión la ha situado como una de las futuribles para estar en el Mundial sub 17. Un certamen que se disputará en Marruecos y en el que su presencia dependerá de la decisión del seleccionador, pero con el que la del Pla d’Urgell no deja de soñar. “Las expectativas son llegar a jugarlo o, al menos, ir convocada”, concluyó.