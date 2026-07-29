Tres jugadores del Atlètic Lleida debutan en la Genuine Cup Houston

Publicado por ÈRIC GRÀCIA Creado: Actualizado:

Marcos Espinosa, Isaac Ferreira y Àlex Pena, los futbolistas del Atlètic Lleida Genuine que están disputando la Genuine Cup Houston 2026, considerada la Copa del Mundo de fútbol para personas con autismo y diversidad intelectual, jugaron ayer su primer partido contra la selección de Vietnam.

Los jugadores, que llegaron el lunes a las instalaciones de la Universidad de Rice acompañados de Meritxell Sales, técnica del club leridano, jugaron en su debut en el torneo defendiendo los colores de la camiseta del FC Andorra.

En un partido muy disputado en que ambos equipos tuvieron sus oportunidades para llevarse el duelo, finalmente fue la selección de Vietnam, con más acierto de cara a portería, quien se impuso sobre el FC Andorra por 2-0.

Más tarde, con un calor sofocante en la ciudad de Houston, el equipo andorrano se vio las caras con Bangladesh. En este encuentro, los asiáticos fueron superiores durante gran parte del partido y el FC Andorra fue vencido otra vez.

La Genuine Cup Houston 2026 aún no ha terminado para los futbolistas de Lleida, que finalizaban su primer día de competición “muy contentos por el esfuerzo y la actitud del equipo”.