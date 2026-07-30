Inicio de pretemporada “positivo” del Atlètic Lleida: “queda mucho camino para cohesionar el equipo y formar un modelo de juego”

Publicado por E. G. Creado: Actualizado:

En la rueda de prensa que se celebró ayer en el Ramon Farrús, el director deportivo del Atlètic Lleida, Alberto Monsalvo, aprovechó para hacer un primer balance del inicio de curso, que calificó de positivo tanto por el estado físico de la plantilla como por el trabajo realizado durante el mercado de fichajes. “Han llegado muy bien físicamente, estoy muy contento”, apuntó sobre los futbolistas dirigidos por el técnico Juan Carlos Beltrán.

Sobre la confección de la plantilla, Monsalvo señaló que el equipo cuenta actualmente con 18 jugadores de campo y tres porteros después de cerrar seis renovaciones y quince incorporaciones. Sin embargo, el director deportivo dejó claro que la plantilla todavía no está cerrada.

“La idea es ver cómo mezclan los chicos y detectar si hay alguna carencia o aparece alguna oportunidad de mercado”, explicó. A pesar del buen inicio futbolístico del equipo, Monsalvo destacó que aún “queda mucho camino para cohesionar el equipo y formar un modelo de juego”. También hizo hincapié en los cambios que ha sufrido el Atlètic Lleida en la planificación de la pretemporada. Lamentó la indisposición temporal para entrenar en el Camp d’Esports después de que se detectara un brote de legionela en las instalaciones.

También informó de que, a pesar de que había programada un ‘stage’ de 3 días en la Val d’Aran, debido al estado del césped del campo de entrenamiento finalmente no se podrá realizar. “Era un sitio ideal para hacer grupo, pero el campo no estaba en condiciones para entrenar”, explicó Monsalvo. Como alternativa, el Atlètic Lleida organizará diferentes actividades de cohesión en la ciudad. Finalmente, Monsalvo quiso destacar la “buena armonía entre los chicos desde el primer día, que nos tiene que ayudar a crecer”.

El debut del Atlètic Lleida en Tercera RFEF será en casa ante el Cornellà, equipo propiedad de Leo Messi, el domingo 6 de septiembre.